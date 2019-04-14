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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar notları

14 Nisan 2019

Fransız hafifliği devam ediyor. Soykırım’ın S’sini bile ağızlarına alacak halleri yokken, artık pişkinlikte rekor kırdılar.

24 Nisan’ı anma günü ilan edecekler ya... Aslında mahçubiyetlerini örtme günü’dür o.

Ama tek gün yetmez.

Takvim yaprakları, Fransızların kitle cinayetleriyle dolu.

Yine o kelime

Beri tarafta Trump...

24 Nisan konuşmasında, o meşhur kelimeyi (soykırım’ı) telaffuz edecek mi, etmeyecek mi. Yine bunu mu düşüneceğiz?

Allahaşkına... Milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren, hâlâ da vermekte olan bir devlet, soykırım kelimesi’ne tenezzül eder mi?

Onunla yetinir mi?

Cihanı kana bulamış bir devlet için soykırım kelimesi nedir ki? Leblebi çekirdek... Belki de bu yüzden telaffuz etmiyor. Acaba tevazu mu gösteriyor?

10 Nisan kararları

Şuraya dikkat...

Ekonomik, askeri, siyasi... her türlü abluka devam ederken, şimdi de 10 Nisan kararları’nın hayata geçmesini engellemeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki o paket seçimsiz bir 4.5 yıllık dönemde, tarihi projelerle taçlanacak...

Bu sebeple önümüze sürekli mayın döşüyorlar.

.........

BUNA RAĞMEN... Türk Ekonomisi, yeni bir yol haritasıyla yürüyecek.  Bunu pekala anladılar.

Nitekim...

Yapısal Dönüşüm Adımları, Washington toplantılarında büyük ilgi gördü. Uluslararası fonların dikkatle izlediği yeni yapı, JP Morgan’ın düzenlediği toplantıda da epey ses getirdi. İstedikleri kadar saklasınlar... Onlardaki endişe, aslında bize doğru yolda olduğumuzu gösteren, harika bir klavuzdur.

Kervan yürüyecek.

Can Bartu

Lefter’in adını taşıyan futbol sezonunda Can’ı kaybettik. Hem de Fenerbahçe-Galatasaray maçı arifesi...

Futbolu, geometriye dönüştürmüş, modern bir sihirbazdı o...Akıl, zeka ve mantıkla yoğrulmuş bir sporcuydu.

Hem de sporcunun ahlaklı olanıydı.

Onu unutamayız.

Nur içinde yatsın.

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