Önce taciz’den bahsedelim.
Bir sürü sapık.
Bir sürü cibiliyetsiz herif.
Bunu biliyoruz.
Ama ortada fol yok, yumurta yokken “taciz var” diye çığlık atmaya her an hazır profesyonel kızlar da türedi, haberiniz olsun... Yeter ki gözlerine iyi bir av kestirsinler...
Dedik ya... Profesyonel.
Aman ha...
Zarif beyefendiler...
Centilmen gençler...
Dikkatli olun.
Bir de dayak meselesi var.
Her gün televizyonlarda görüyoruz, gazetelerde okuyoruz:
- Kadına şiddet.
Gerçi şiddetin kadını erkeği yoktur, bu ülkede kadınlar kadar erkekler de şiddet görüyor ve onlarınki pek duyulmuyor. Ama şu kadına şiddet meselesinin de cılkı çıkmadı mı artık?
Gerçekten mağdur olan kadınlarımızı tenzih ederim ama öyleleri var ki, kameraların karşısına geçip yediği dayağı ballandıra ballandıra anlatıyorlar... Adliye kapısında basın toplantısı yapıyorlar.
Bunlar da güya profesyonel.
Yazık... Kendilerine kıyıyorlar.
Başörtülü kızlara hakaret meselesi de artık şehir efsanesi’ne dönüşmüştür. Yeter.
Ne kadarı gerçek, ne kadarı abartı, zaten anlaşılamıyor.
Ama şurası muhakkak ki:
Şortlu kız’ın yediği o uçan tekme, şortları tedavülden kaldıramadığına göre, insanların kılık kıyafetiyle uğraşmak nafiledir. Vazgeçin bu sevdadan.
Pazar notları
Önce taciz’den bahsedelim.
Bir sürü sapık.
Bir sürü cibiliyetsiz herif.
Bunu biliyoruz.
Ama ortada fol yok, yumurta yokken “taciz var” diye çığlık atmaya her an hazır profesyonel kızlar da türedi, haberiniz olsun... Yeter ki gözlerine iyi bir av kestirsinler...
Dedik ya... Profesyonel.
Aman ha...
Zarif beyefendiler...
Centilmen gençler...
Dikkatli olun.
Bir de dayak meselesi var.
Her gün televizyonlarda görüyoruz, gazetelerde okuyoruz:
- Kadına şiddet.
Gerçi şiddetin kadını erkeği yoktur, bu ülkede kadınlar kadar erkekler de şiddet görüyor ve onlarınki pek duyulmuyor. Ama şu kadına şiddet meselesinin de cılkı çıkmadı mı artık?
Gerçekten mağdur olan kadınlarımızı tenzih ederim ama öyleleri var ki, kameraların karşısına geçip yediği dayağı ballandıra ballandıra anlatıyorlar... Adliye kapısında basın toplantısı yapıyorlar.
Bunlar da güya profesyonel.
Yazık... Kendilerine kıyıyorlar.
Başörtülü kızlara hakaret meselesi de artık şehir efsanesi’ne dönüşmüştür. Yeter.
Ne kadarı gerçek, ne kadarı abartı, zaten anlaşılamıyor.
Ama şurası muhakkak ki:
Şortlu kız’ın yediği o uçan tekme, şortları tedavülden kaldıramadığına göre, insanların kılık kıyafetiyle uğraşmak nafiledir. Vazgeçin bu sevdadan.