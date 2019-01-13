Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Pazar notları
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar notları

13 Ocak 2019

Önce taciz’den bahsedelim.

Bir sürü sapık.

Bir sürü cibiliyetsiz herif.

Bunu biliyoruz.

Ama ortada fol yok, yumurta yokken “taciz var” diye çığlık atmaya her an hazır profesyonel kızlar da türedi, haberiniz olsun... Yeter ki gözlerine iyi bir av kestirsinler...

Dedik ya... Profesyonel.

Aman ha...

Zarif beyefendiler...

Centilmen gençler...

Dikkatli olun.

Bir de dayak meselesi var.

Her gün televizyonlarda görüyoruz, gazetelerde okuyoruz:

-Kadına şiddet.

Gerçi şiddetin kadını erkeği yoktur, bu ülkede kadınlar kadar erkekler de şiddet görüyor ve onlarınki pek duyulmuyor. Ama şu kadına şiddet meselesinin de cılkı çıkmadı mı artık?

Gerçekten mağdur olan kadınlarımızı tenzih ederim ama öyleleri var ki, kameraların karşısına geçip yediği dayağı ballandıra ballandıra anlatıyorlar... Adliye kapısında basın toplantısı yapıyorlar.

Bunlar da güya profesyonel.

Yazık... Kendilerine kıyıyorlar.

Başörtülü kızlara hakaret meselesi de artık şehir efsanesi’ne dönüşmüştür. Yeter.

Ne kadarı gerçek, ne kadarı abartı, zaten anlaşılamıyor.

Ama şurası muhakkak ki:

Şortlu kız’ın yediği o uçan tekme, şortları tedavülden kaldıramadığına göre, insanların kılık kıyafetiyle uğraşmak nafiledir. Vazgeçin bu sevdadan.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.