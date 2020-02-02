Korona salgını nedeniyle maskeli hayat başladı.
Tam bize göre.
Hastalığa aldırmayız ama maske işimize yarar.. Esasen biz, maskesiz yapamayız.
15 Temmuz’a bile maske takarak geldik. Yüzümüzü
hiç göstermedik.
Hâlâ da göstermiyoruz.
***
Etrafınıza bir bakın. Neler var.
- Ulusal solcular. (Ne demekse)
- Kemalist sağcılar.
(Nasıl bir şeyse)
- Laik muhafazakarlar.
En mühimi de bu.
Muhafazakar olmaya karar vermekle “muhafazakar” olunuyorsa...
Elbette.
“Manda yuva yapmış
söğüt dalına” gibi bir şey.
Gelsin maskeler.
***
Neler var neler.
Bizi kobay yaptılar zaten.
Üzerimizde denenmeyen nesne kalmadı... Sosyal Devlet maskesiyle Sosyalist Devlet provalarına bile girdik çıktık... Demokrasi aşkımızı az kalsın Ordu Düşmanlığı’yla karıştıracaktık... Neyse ki atlattık.
Ama maskeli balo devam ediyor.
Yurtta Sulh maskesini takıp 251 evladımızın canına kıymadılar mı?
***
Şimdi söyleyin bakalım:
- YPG bize saldırır mı?
Ama cevap verirken maskenizi çıkartın öyle konuşun.
Bakın, HDP’li o arkadaş ne diyor:
- PKK sizi tükürüğüyle boğar.
Siz de onun kadar açık sözlü
ve şeffaf olun.
Çıkartın maskenizi.
Zaten çok eskidi... İşe yaramıyor.
Pazar kahvesi
Korona salgını nedeniyle maskeli hayat başladı.
Tam bize göre.
Hastalığa aldırmayız ama maske işimize yarar.. Esasen biz, maskesiz yapamayız.
15 Temmuz’a bile maske takarak geldik. Yüzümüzü
hiç göstermedik.
Hâlâ da göstermiyoruz.
***
Etrafınıza bir bakın. Neler var.
- Ulusal solcular. (Ne demekse)
- Kemalist sağcılar.
(Nasıl bir şeyse)
- Laik muhafazakarlar.
En mühimi de bu.
Muhafazakar olmaya karar vermekle “muhafazakar” olunuyorsa...
Elbette.
“Manda yuva yapmış
söğüt dalına” gibi bir şey.
Gelsin maskeler.
***
Neler var neler.
Bizi kobay yaptılar zaten.
Üzerimizde denenmeyen nesne kalmadı... Sosyal Devlet maskesiyle Sosyalist Devlet provalarına bile girdik çıktık... Demokrasi aşkımızı az kalsın Ordu Düşmanlığı’yla karıştıracaktık... Neyse ki atlattık.
Ama maskeli balo devam ediyor.
Yurtta Sulh maskesini takıp 251 evladımızın canına kıymadılar mı?
***
Şimdi söyleyin bakalım:
- YPG bize saldırır mı?
Ama cevap verirken maskenizi çıkartın öyle konuşun.
Bakın, HDP’li o arkadaş ne diyor:
- PKK sizi tükürüğüyle boğar.
Siz de onun kadar açık sözlü
ve şeffaf olun.
Çıkartın maskenizi.
Zaten çok eskidi... İşe yaramıyor.