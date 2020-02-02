Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Pazar kahvesi
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar kahvesi

2 Şubat 2020

Korona salgını nedeniyle maskeli hayat başladı.

Tam bize göre.

Hastalığa aldırmayız ama maske işimize yarar.. Esasen biz, maskesiz yapamayız.

15 Temmuz’a bile maske takarak geldik. Yüzümüzü

hiç göstermedik.

Hâlâ da göstermiyoruz.

***

Etrafınıza bir bakın. Neler var.

- Ulusal solcular. (Ne demekse)

- Kemalist sağcılar.

(Nasıl bir şeyse)

- Laik muhafazakarlar.

En mühimi de bu.

Muhafazakar olmaya karar vermekle “muhafazakar” olunuyorsa...

Elbette.

“Manda yuva yapmış

söğüt dalına” gibi bir şey.

Gelsin maskeler.

***

Neler var neler.

Bizi kobay yaptılar zaten.

Üzerimizde denenmeyen nesne kalmadı... Sosyal Devlet maskesiyle Sosyalist Devlet provalarına bile girdik çıktık... Demokrasi aşkımızı az kalsın Ordu Düşmanlığı’yla karıştıracaktık... Neyse ki atlattık.

Ama maskeli balo devam ediyor.

Yurtta Sulh maskesini takıp 251 evladımızın canına kıymadılar mı?

***

Şimdi söyleyin bakalım:

- YPG bize saldırır mı?

Ama cevap verirken maskenizi çıkartın öyle konuşun.

Bakın, HDP’li o arkadaş ne diyor:

- PKK sizi tükürüğüyle boğar.

Siz de onun kadar açık sözlü

ve şeffaf olun.

Çıkartın maskenizi.

Zaten çok eskidi... İşe yaramıyor.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.