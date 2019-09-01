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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar Kahvesi

1 Eylül 2019

Futbolcu Falcao geldi, geliyor, az evvel Monaco’dan yola çıktı, Nice Havaalanı’na varmak üzere, akşama varır İstanbul’a... diye diye aylar geçti.

Vallaha bu akşam da gelmezse, artık Ahmet Davutoğlu partiyi ne zaman kuracaksa Falcao da o zaman gelir.

***

Eğer gelirse...

Ya da bu yazıyı yazdıktan sonraki saatlerde geldiyse, nasıl futbol oynayacak, onu da merak ediyorum. Çünkü Galatasaraylılar Falcao’dan mucize bekliyorlar...

Yazık bu çocuğa...

Muhakkak canını dişine takarak oynayacak ama beklentiler o kadar yüksek ki... taraftarları nasıl tatmin edecek?

- Ya dağ fare doğurursa?

Hele bir de hisli bir çocuksa?..

***

Bereket Fatih Terim, iyi bir psikologdur.

Metin Oktay’ın Palermo’ya gidişini de belki hatırlayacaktır. İtalyan gazeteleri günlerce yazdılar, “futbol sihirbazı geliyor” diye Metin’e insanüstü bir güç yüklediler. Gerçi Metin bunlara layıktı ama öyle hisli bir çocuktu ki, kendine atfedilen gücü sergileyemedi. Aklı da Türkiye’de kaldı. Burnuna patlıcan kebap kokuları gele gele top oynadı. Yazdığı mektuplarda hep annesinin pişirdiği yemekleri sayıklıyordu. Palermo da zaten o yıl zayıf bir takımdı. Sürekli savunma oynuyordu. Metin, hücumda yalnız kaldı.

Dayanamadı, döndü.

Hem de “kaçar gibi.”

***

Şimdi yılan hikayesine dönen bu Falcao da, Metin gibi herhalde çok iyi bir futbolcu ama daha gelmeden çocuğu kaybetmeyelim ha...

Eğer geldiyse zaten havalimanında nasıl karşılanacağını görünce, sanırım şaşkına dönmüştür ya da dönecektir.

Yeter ki gelmiş olsun.

Eğer geldiyse, geliyorsa, biliniz ki Ahmet Davutoğlu’nun pehlivan tefrikasına dönen partisi de nihayet kuruluyor demektir.

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