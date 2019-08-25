Milli terbiyemize musallat olmuş bir bataklık var.
Bütün mikroplar orada
yetişip palazlanıyor.
- Kadın cinayetleri.
- Çocuk tecavüzleri.
- Uyuşturucu çeteleri.
- Telefon dolandırıcılığı.
- Sahte içki üreticiliği.
Saymakla bitmeyecek bir dizi şerefsizlik.
Bunlara bir de vatan hainliği’ni ekleyiniz.
***
Hepsi var.
Hepsi aynı bataklıkta yetişiyor ve bu güzel memleketin hasletlerine gölge düşürmeye çalışıyor.
“Dünyadaki bütün ahlaksızlar Türkiye’ye mi doluşmuş?”
Hayır.
Bunlar bir familya.
Ve aslında azınlıkta kalan bir familya.
Fakat, skandalları büyük ses getiriyor. Hunharca işledikleri suçlar, toplumda hayret ve dehşet uyandırıyor. Memlekete sürdükleri leke, bir reklam filmi gibi bütün Türkiye’de yankılanıyor.
Sonra da işte yakınmalar başlıyor:
- Biz ne zaman böyle canavar insanlar olduk?
***
Hayır olmadık.
Bilakis.
Toplumun ezici çoğunluğu, bu şerefsizleri lanetlemektedir.
Moralinizi bozmayın.
Sağlıklı Aile Yapısı yaşıyor.
Asil gençler, iffetli kızlar, fedakâr delikanlılar, tonton ihtiyarlar, bu memleketin esas omurgasıdır.
Milli terbiyemiz, -her şeye rağmen- bozulmadı, bozulmuyor.
***
Bunları, bardağın sırf dolu tarafını göstermek için yazıyor değilim.
Bardak dopdoludur.
Taşan kısmı, safralardır. Bünyenin dışındadır.
O bataklığı kurutacağız. Merak etmeyin. O zaman orman yangınları da olmayacak.
Pazar Kahvesi
Milli terbiyemize musallat olmuş bir bataklık var.
Bütün mikroplar orada
yetişip palazlanıyor.
- Kadın cinayetleri.
- Çocuk tecavüzleri.
- Uyuşturucu çeteleri.
- Telefon dolandırıcılığı.
- Sahte içki üreticiliği.
Saymakla bitmeyecek bir dizi şerefsizlik.
Bunlara bir de vatan hainliği’ni ekleyiniz.
***
Hepsi var.
Hepsi aynı bataklıkta yetişiyor ve bu güzel memleketin hasletlerine gölge düşürmeye çalışıyor.
“Dünyadaki bütün ahlaksızlar Türkiye’ye mi doluşmuş?”
Hayır.
Bunlar bir familya.
Ve aslında azınlıkta kalan bir familya.
Fakat, skandalları büyük ses getiriyor. Hunharca işledikleri suçlar, toplumda hayret ve dehşet uyandırıyor. Memlekete sürdükleri leke, bir reklam filmi gibi bütün Türkiye’de yankılanıyor.
Sonra da işte yakınmalar başlıyor:
- Biz ne zaman böyle canavar insanlar olduk?
***
Hayır olmadık.
Bilakis.
Toplumun ezici çoğunluğu, bu şerefsizleri lanetlemektedir.
Moralinizi bozmayın.
Sağlıklı Aile Yapısı yaşıyor.
Asil gençler, iffetli kızlar, fedakâr delikanlılar, tonton ihtiyarlar, bu memleketin esas omurgasıdır.
Milli terbiyemiz, -her şeye rağmen- bozulmadı, bozulmuyor.
***
Bunları, bardağın sırf dolu tarafını göstermek için yazıyor değilim.
Bardak dopdoludur.
Taşan kısmı, safralardır. Bünyenin dışındadır.
O bataklığı kurutacağız. Merak etmeyin. O zaman orman yangınları da olmayacak.