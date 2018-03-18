Pazar Kahvesi

Belediye Başkan Adayları’na dair bazı isimler sızıyor. Davutoğlu ve Yıldırım gibi Başbakanlık yapmış olanlar dahil bir dizi isim duyuyoruz.

CHP kanadında da ağır toplar var. Gürsel Tekin’den bahsediliyor.

Zaman zaman Akif Hamzaçebi gündemdedir. Mesela Muharrem İnce’yi Bursa’ya yakıştıranlar görüyoruz. Mansur Yavaş’ı da unutmayın. Joker gibi “her yere münasip”tir.

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Lakin bunların hepsi birer söylenti.

Ortada adaylığı kesinlik kazanmış kimse yok. Halbuki yerel seçimlere şurada 12 ay kalmıştır. 12 ay nedir? Adaylar belli olmalı ki, çalışmaya başlasınlar. Projeleriyle kapılarımıza dayansınlar. Hatta şimdiden kendilerini şehire adasınlar. “Şehir ve Adam”. Ne güzel bir filmdi o... Belediyeciliğin bir kara sevda olduğunu

ne güzel anlatıyordu.

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Lise’de bir hocamız vardı. Mehmet Ertan. Rahmetli... Mehmet abi...

Bize hep derdi ki:

- Çocuklarınızı, yaşadığınız şehire Belediye Başkanı olacakmış gibi yetiştirin.

Bu tavsiyenin, ne kadar kutsal kavramlar içerdiğini anlıyorsunuz, değil mi?

Sahiden böyle yetişmiş çocuklar vardır. Onları bulup çıkarmak, mecliste de olsalar, onları oradan alıp belediyelere yöneltmek, muasır medeniyet adına büyük hizmet.

81 ilde de partiler şimdi düşünüp şuna karar vermeli:

- Bize, iyi bir Belediye Başkanı mı lazım, yoksa seçimi kazanacak bir aday mı?

Farka dikkat.

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Not: 18 Mart Çanakkale ruhu yaşıyor ve sonsuza kadar yaşayacak.