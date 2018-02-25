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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar Kahvesi

25 Şubat 2018

Kutuplaşma bitse, cepheleşme başlar. Cepheleşme bitse, kamplaşma başlar... Şimdiki nedir? Mevzileşme.

-İttifak Partileri.

-İhtilaf Partileri.

Demokrasi böyle emrediyor.

Ama hepsi aynı vatan parçasında yaşıyor ya... siz ona bakın.

Demek ki tahammül gücü mükemmel bir toplumuz.

***

Oy haritasına inanmayın.

-Sahiller falan partinin, kırsal kesim filan partinin...

Yok böyle bir şey...

Rakamla izah edeyim.

Mesela, işte bir sahil kasabası.

Yüzde 42 partilerden birinin, yüzde 34 öbürünün, geriye kalan oylar da berikinin.

Ne var bunda?

-Birlikte yaşıyorlar.

Kasabayı veya şehri terk eden yok. Aynı apartmanda bile oylar çeşitli partilere dağılsa da, dostluk bozulmuyor. Yani, tahammülsüzlük, tabanda değil, oy haritasını çizen mühendislerde.

***

Seçmen bu olgunluğu gösteriyor ama parti üst yönetimleri pek hazımsız.

40 yıldır seçim takip ederim. Şimdiye kadar mağlubiyeti kabullenen bir parti görmedim. Ya oylar çalınmıştır, ya mükerrer oy kullanılmıştır, ya da sandıklar kaçırılmış, pusulalar yakılmıştır.

Yalan.

Bununla da yetinmeyip, aslında seçimin galibi olduklarını, oylarını arttırdıklarını iddia ederler. Acayip bir aritmetik sunarlar.

Zaten bir süre sonra da bütün kabahati dağdaki çoban’a atarlar.

***

Bu defa böyle olmaz inşallah.

İttifak Partileri’yle İhtilaf Partileri’ne şimdiden başarılar dilerim.

İnfial’e gerek yok.

Biraz itidal lazım.

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