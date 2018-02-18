Pazar Kahvesi

- Bedelli askerlik geliyor mu?

Bir de:

- Kabine revizyonu var mı?

Ama yeter yahu.

Kabak tadı verdi.

***

Hadi bedelliyi anlarım. Onbinlerce genci ilgilendirir. Peki kabine değişikliği kimi ilgilendirir?

Bir bakan gitmiş, öbürü gelmiş ne fark eder?

Çok mu meraklısınız?

Öyleyse sayın bakalım bana, bakanların isimlerini... Kaç tanesini sayabilirsiniz?

***

Esasen Türkiye’de bakanlar, büyük takımlarımızdaki yabancı futbolcu’lara benzerler.

İsimlerini ezberleyene kadar onlar giderler, başka futbolcular gelirler.

Tam isimlerini ezberleyeceğiz, haydii, onlar da giderler, yine başkaları gelirler.

Bakanlar da böyle.

Bize ne kabine revizyonu’ndan.

***

Tabii bir de:

- Erken seçim var mı?

Yahu varsa, bize mi söyleyecekler?

Acemilik yıllarımda, İsmet Sezgin’e ben de sormuştum:

- Erken seçim var mı?

- Hayrola dedi aday mısın?

Etraftan gülüştüler.

O günden beri cevabını alamayacağım soruyu bir daha kimseye sormadım.

***

Ama ne yalan söyleyeyim “erken seçim var mı” diye şimdi de merak ediyorum.

Ediyorum da sormam.

Siz yine de isterseniz Kılıçdaroğlu’na “aday mısınız?” diye bir sorun.

40’ıncı kere de olsa sorun.

Maksat gazetecilik olsun.

(Not: Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun.)