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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar Kahvesi

1 Ekim 2017

Son yıllarda uluslararası en büyük yalan:

-Irak’ın toprak bütünlüğü/Suriye’nin toprak bütünlüğü.

Dünya devletlerinin dilinden düşmüyor bu yalan... lakin toprak bütünlüğü, aslında hiçbirinin umurunda değil. Hepsinin kendi hesabı var.

- Türkiye hariç.

Türkiye, sadece ulusal güvenlik derdinde.

En doğal hakkı.

***

Duyduğum ikinci büyük yalan: ABD’nin stratejik ortağı Türkiye.

Buna kargalar bile gülüyor. Çünkü o kargalar, gayet iyi biliyor ki ABD sadece kâr’a ortaktır, zarara değil. Kaldı ki kafası bu kadar karışık bir ortak hiç görülmemiştir.

***

Üçüncü büyük yalan: Avrupa’yı Avrupa yapan değerler.

Böyle bir şey yok ki.

Bir kere ciddiyet yok.

Ciddiyet olmayınca gerisini saymaya da gerek yok.

Hangi değerlermiş bunlar? Avrupa’yı Avrupa’dan uzaklaştıran değerler mi? Yoksa insan kalitesinin yerlerde sürünmesi mi?

***

Başka yalanlar da var ama bu üçü yeter. Yoksa say sayabildiğin kadar. Birleşmiş Milletler ayrı bir yalan. Avrupa Parlamentosu ayrı bir yalan. NATO, apayrı bir yalan. Bunların her biri Menfaat Şirketi.

Doğu Blok’u desen, o daha beter.

***

Merhum İsmet Paşa ne demişti:

-Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır.

Heyhat...

O günden beri kaç kere yeni bir dünya kuruldu ama Türkiye  hiçbirinde yerini alamadı.

Buna rağmen ayakta kaldık.

Ve mücadeleye devam.

Hiç değilse kimlerle dans ettiğimizi artık biliyoruz. Bu bile taze bir başlangıç sayılır.

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