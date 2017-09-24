Pazar Kahvesi

Görünen tablo, koalisyon.

En baba partinin alacağı oy, yüzde 35 civarı.

Bizde ise baraj, birdenbire yüzde 50’ye çıkmıştır. 49.9 bile alsan yetmez.

Doğru mu yaptık yanlış mı, bakalım göreceğiz.

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Hatırlarsanız Genç Parti vardı. Cem Uzan’ın partisi.

Yüzde 7 oy aldıydı ama 4 partiyi birden barajın altına ittiydi. Çünkü onlardan oy tırtıkladıydı.

2019’da kim kimden oy çalacak bilemem ama yüzde 1’lerin 2’lerin bile hayati önemi var.

Referandumda gördünüz.

1 puan bu taraftan öbür tarafa geçseydi, durum fifti fifti olacaktı.

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Şuraya gelmek istiyorum.

Cem Uzan’ın 2002 seçimlerinde oynadığı rolü, bu defa oynayacak bir parti var mı? Henüz bilmiyoruz. Ama şurası muhakkak ki, iyi oynamak değil rakibi oynatmamak üzerine kurulu bir mücadele olacak.

Almanya ise koalisyonu peşinen kabullenerek gidiyor sandığa.

Hükümet ortağı olmak da hiç zor değil. Zaten yüzde oranlarını görünce hemen anlayacaksınız.

YAĞIZ DAĞLI

Sadece bir arkadaş, sadece bir dost değildi o.

Sadece bir hukukçu da değildi. Adaletçilik onun zaten karakterinde vardı.

Memleketine aşık, batıya doğuya, güneşe, denize, her tarafa dönük, müthiş bir dünya insanı’ydı. Türkiye’nin bütün renklerini taşıyordu.

Ben, elimi kolumu kaybettim. Başım ağrısa hemen yanıbaşımda biten bu çılgın adam’la asla ödeşme şansım yok.

Nur içinde yatsın.