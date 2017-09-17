Menderes, Zorlu ve Polatkan “onları oraya tıkan kuvvet öyle istediği için” idam edildiler.

Darbecilerin hışmına uğrayanlardan biri de eski bakan merhum Muammer Çavuşoğlu’ydu. Ne biçim talihtir ki kızı Nazlı Ilıcak şimdi darbe destekçisi olarak yargılanıyor. Halbuki ömrü boyunca darbelerle ve darbecilerle boğuştu.

Sap’la saman birbirine karışmaz inşallah... dedikten sonra Pazar Kahvesi’ne geçebiliriz.

Kırmızı ışık

İlk defa bir İşçişleri Bakanı trafik meselesiyle yakından ilgileniyor.

Buna rağmen trafik polisleri niye sokaktan çekildiler bilmiyorum. Elbet bir sebebi vardır. O ayrı bir konu.

Yeni uygulamaya göre, kırmızı ışığı 2 kere ihlal eden sürücünün ehliyetine el konacak. Haberiniz olsun.

Kırmızı ışık mühimdir.

Tevekkeli 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kırmızı ışıkta durarak

toplumu terbiye etmeye çalışmıştı.

Meğer haklıymış.

Referandum

Barzani, boyundan büyük işlere kalkışıyor.

Türkiye, referanduma karşı.

Amerika da karşı.

Ama farklı sebeplerle karşı.

Yani, hergün altımızı oymaya çalışan ABD’nin, şimdi Türkiye ile aynı çizgiye geldiğini sanmayınız.

Bunu Barzani bile anlamıştır.

Güzel sözler

Türk Heyeti bugün gidiyor.

Dinleyin artık.

Amerika’da yine güzel sözler duyacağız:

- Stratejik ortaklık.

- Dost ve müttefik iki ülke.

- Birlikte hareket.

- NATO’nun vazgeçilmez üyesi aslan Türkiye.

Neler neler.

Ama kimse yutmuyor.

Biz de öğrendik artık...

Kafa sallayıp, kös dinleyip, sonra da kendi bildiğimizi okumayı... Hatta kendi göbeğimizi kesmeyi.