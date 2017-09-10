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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar kahvesi

10 Eylül 2017

Merkel’de bir metal yorgunluğu hissetmiyor musunuz?

Kolay değil, dördüncü defa yürüyor iktidara.

Bizim köyde 15 yıldır buna istikrar denirdi ama anlaşıldı ki istikrarın da bir istiab haddi varmış meğer.

Merkel mazurdur.

 

1 MİLYON OY

Almanya seçimlerinde Türk Damgası var.

Var ama sandığa yansıyışı,  1 milyon oy’dan fazla olmayacak. Yani 62’de 1.

Türkiye’de bunun adı çoğunluğun tahakkümü’dür.

Ne yazık, Almancasını bilmiyorum.

 

PARMAK HESABI

Türkiye-AB müzakerelerinin sonlandırılması için 28 ülkenin onayı lazım... Biraz zor.

Ama dondurulması için 16 ülkenin onayı yetiyor. Eh, bu mümkün.

Bakalım, göreceğiz.

Acaba Avrupa’da kaç ülke Almanya’nın teb’ası haline gelmiş.

- Yaşasın bağımsızlık.

 

YUMURTA

Avrupa’da zehirli yumurta yaygın ya, ille bizi de sokacaklar işin içine... Nitekim çıktı bir zibidi “zehirli yumurta, Türkiye’de de var” dedi.

Diyen kim?

Aşağı Saksonya adaylarından biri.

Nerden bilmiş?

Belli değil.

Bizim Fakıbaba açıksözlüdür, sorsan diyecek ki herife: “Evladım, senin sırf yumurtan değil sütün de bozuk.”

Yoo, o kadarı fazla.

Ayıp olur sayın Bakan.

Sütü karıştırmayın. Bari yumurta kafa deyin ki dava’ya gerek kalmasın... Malum, yeni uluslararası hukuka göre, maazallah “Almanya’ya iadenizi” isteyebilirler.

 

KÖR DÜNYA

Emine Erdoğan’ın ziyareti, Arakan dramını dünyanın kör gözüne soktuğu için çok değerlidir.

Bu da fayda etmezse eh, insanlık tükenmiş demektir ki, artık kimsede Kuzey Kore’ye laf söyleyecek yüz kalmamıştır.

Beter olsun bu dünya.

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