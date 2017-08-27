Pazar Kahvesi

Vardar Ovası-Topuk Yaylası maçını kaybedince de baygın düştük.

Ne Singapur-Vietnam gezisini gördü gözümüz, ne de henüz kurulmamış bir partinin Cumhurbaşkanı adayını.

Hem de adaylık açıklamasını yapan kim? Uzun uzun düşünüp, oluşuma en son katılan değerli bir arkadaş.

Akşener’e emr-i vaki yaptığını zannetmem.

***

Koyun can derdinde, kasap et derdinde.

Tayyip Erdoğan ise İstanbul’un derdinde. Çünkü İstanbul hapşırınca, Türkiye nezle olur. İstanbul nezle olunca, Türkiye grip olur.

Öyleyse Belediye Başkanlığı’na iyi bir aday lazım.

Kim?

Söylentilere pek aldırmam ama Binali Yıldırım’ın ismi çok geçiyor.

***

Diyeceksiniz ki:

- Nasıl olur? Başbakanlıktan Belediye Başkanlığına nasıl inilir?

İnilir inilir.

Hele söz konusu Binali Bey ise, bal gibi inilir.

Koskoca İsmet Paşa, Cumhurbaşkanlığı’ndan Başbakanlığa inmedi mi?

Yıldırım Akbulut, Meclis Başkanlığından, sonra da Başbakanlıktan inip -hem de parti değiştirerek- düz milletvekili olmadı mı?

Mesut Yılmaz, Rize’den bağımsız adaylığını koymadı mı?

Maksat hizmet değil mi? Binali Bey’in icraatçılığı tartışma kaldırır mı?

Büyükşehir eski adayı Mustafa Sarıgül, şimdi tekrar Şişli Belediye Başkanlığı’na hazırlanmıyor mu?

Fena mı?

- Taş yerinde ağırdır.

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Bir mesele daha var.

- Son kararname.

Büyütmeyin Allahaşkına.

Başbakanlık kalkıyorsa, MİT, olmayan bir Başbakanlığa niye hâlâ bağlı kalsın? Dönün 2019’da tekrar parlamenter sisteme, öyle konuşalım.

Siz bırakın şimdi bunları da Vardar Ovası-Topuk Yaylası maçını anlatın bana. Goller nasıldı?