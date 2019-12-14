Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Partileşme
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Partileşme

14 Aralık 2019

Prof. Davutoğlu’nun partisi: “Gelecek Partisi.”

Nihayet geldi mi?

Yoksa daha gelecek mi?

Ne demek gelecek?

Yani “Şimdi bir şey beklemeyin, geleceğe hazırlanıyor” türü bir

anlam mı taşıyor, yoksa “İstikbali’nin parlak olduğu” mu vurgulanıyor?

*

Ne ise ne...

Partinin ismine takılıp kalmayalım.

Beğensek de beğenmesek de partinin ismiyle oynamayalım.

Zarfa değil, mazrufa bakalım.

Madem geleceğin partisi demişler, aksini iddia edip

ona “geçmişin partisi” diyecek halimiz yok.

Ben mesela AK Parti’ye

AKP demem.

İsmi ne ise o.

*

Esasen, yeni kurulan bir partinin ilkelerine, amaç ve hedeflerine, plan ve programlarına hiç bakmadan, sadece ismine saplanıp kalmak doğru mudur?

Haa...

Yaygın bir merak var:

Gerek Davutoğlu, gerek Babacan... Niçin kuruyorlar bu partileri?

Deniyor ki: “Erdoğan düşmanlığı için.”

Buna inanmam.

O işin alâsının beceren 5 parti 6 parti varken 7’nciye 8’inciye ne gerek var?

*

Kaldı ki...

Tanıyabildiğimiz kadarıyla...

Davutoğlu ve Babacan, ayrıldıkları ocağı kötüleyecek türde insanlara benzemiyorlar.

Abdüllatif Şener’den farklı davranacaklarını sanıyorum.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez ÖdülleriAyşegül DOMANİÇ YELÇEEngellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülleri14.12.2019
Eğer yanlışlıkla bunu Türkiye yapsaydı...Fatih ÇEKİRGEEğer yanlışlıkla bunu Türkiye yapsaydı...14.12.2019
Salaşlardan bir güzel BÜYÜKÇEKMECE ANTİK İSMETSavaş ÖZBEYSalaşlardan bir güzel BÜYÜKÇEKMECE ANTİK İSMET14.12.2019
İnternette yazıyorsa doğru mudurÖmür Kurtİnternette yazıyorsa doğru mudur?14.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.