Prof. Davutoğlu’nun partisi: “Gelecek Partisi.”
Nihayet geldi mi?
Yoksa daha gelecek mi?
Ne demek gelecek?
Yani “Şimdi bir şey beklemeyin, geleceğe hazırlanıyor” türü bir
anlam mı taşıyor, yoksa “İstikbali’nin parlak olduğu” mu vurgulanıyor?
*
Ne ise ne...
Partinin ismine takılıp kalmayalım.
Beğensek de beğenmesek de partinin ismiyle oynamayalım.
Zarfa değil, mazrufa bakalım.
Madem geleceğin partisi demişler, aksini iddia edip
ona “geçmişin partisi” diyecek halimiz yok.
Ben mesela AK Parti’ye
AKP demem.
İsmi ne ise o.
*
Esasen, yeni kurulan bir partinin ilkelerine, amaç ve hedeflerine, plan ve programlarına hiç bakmadan, sadece ismine saplanıp kalmak doğru mudur?
Haa...
Yaygın bir merak var:
Gerek Davutoğlu, gerek Babacan... Niçin kuruyorlar bu partileri?
Deniyor ki: “Erdoğan düşmanlığı için.”
Buna inanmam.
O işin alâsının beceren 5 parti 6 parti varken 7’nciye 8’inciye ne gerek var?
*
Kaldı ki...
Tanıyabildiğimiz kadarıyla...
Davutoğlu ve Babacan, ayrıldıkları ocağı kötüleyecek türde insanlara benzemiyorlar.
Abdüllatif Şener’den farklı davranacaklarını sanıyorum.
Partileşme
Prof. Davutoğlu’nun partisi: “Gelecek Partisi.”
Nihayet geldi mi?
Yoksa daha gelecek mi?
Ne demek gelecek?
Yani “Şimdi bir şey beklemeyin, geleceğe hazırlanıyor” türü bir
anlam mı taşıyor, yoksa “İstikbali’nin parlak olduğu” mu vurgulanıyor?
*
Ne ise ne...
Partinin ismine takılıp kalmayalım.
Beğensek de beğenmesek de partinin ismiyle oynamayalım.
Zarfa değil, mazrufa bakalım.
Madem geleceğin partisi demişler, aksini iddia edip
ona “geçmişin partisi” diyecek halimiz yok.
Ben mesela AK Parti’ye
AKP demem.
İsmi ne ise o.
*
Esasen, yeni kurulan bir partinin ilkelerine, amaç ve hedeflerine, plan ve programlarına hiç bakmadan, sadece ismine saplanıp kalmak doğru mudur?
Haa...
Yaygın bir merak var:
Gerek Davutoğlu, gerek Babacan... Niçin kuruyorlar bu partileri?
Deniyor ki: “Erdoğan düşmanlığı için.”
Buna inanmam.
O işin alâsının beceren 5 parti 6 parti varken 7’nciye 8’inciye ne gerek var?
*
Kaldı ki...
Tanıyabildiğimiz kadarıyla...
Davutoğlu ve Babacan, ayrıldıkları ocağı kötüleyecek türde insanlara benzemiyorlar.
Abdüllatif Şener’den farklı davranacaklarını sanıyorum.