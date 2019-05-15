Binali Bey, slogan üretti.
- “Çünkü çaldılar.”
Tabii ki akla gelen ilk soru:
- Kim çaldı?
Eh, madem kimin çaldığını bilmiyorsun, hırsız kovalamaktan vazgeç, bırak adamın yakasını...
Hatta, gıyabında bu usta hırsız’ı hem tebrik et, hem takdir.
Belli ki iyi eğitim almış.
***
Olacağı şudur: 23 Haziran da gelip geçecek... Daha kimbilir kaç bahar, kaç yaz, kaç seçim gelip geçecek.
Fakat anlaşılıyor ki şu 31 Mart muhabbeti hiç bitmeyecek.
Hani var ya, taa 30-40 yıl önceki maçı hâlâ hararetle anlatıp anlatıp “kaçar mıydı o penaltı” diye dövünmek...
İşte öyle bir şey.
*
Hemşerim
İstanbul’a bir Belediye Başkanı seçilecek ama onu Anadolulular seçecek.
Bu çok güzel.
Türkiye’yi sırtında taşımak’la övünen şu İstanbul, görüyorsunuz ki Anadolu İnsanı’nın iradesine muhtaç... Kendi oyu kendine yetmiyor.
***
Merhaba hemşerim.
- Memleket nere?
Sorun sorun... Memleket nereymiş öğrenin. Yağmur ve toprak kokan Anadolu’nun bereketini getirdi onlar İstanbul’a.
- Hemşerim, sandıkta oy nereye?
Sorun sorun.
Kime oy verecekmiş öğrenin.
Cevabını alırsınız:
- Anadolu’ya oy vereceğim.
Anadolu’ya mı?
Öyle ya.
İki aday yarışıyor.
İmamoğlu ve Binali Bey.
Onlar da Anadolu çocuğu.
Biri Trabzonlu, diğeri Erzincanlı.
İşte size İstanbul.
Parmak izi
Binali Bey, slogan üretti.
- “Çünkü çaldılar.”
Tabii ki akla gelen ilk soru:
- Kim çaldı?
Eh, madem kimin çaldığını bilmiyorsun, hırsız kovalamaktan vazgeç, bırak adamın yakasını...
Hatta, gıyabında bu usta hırsız’ı hem tebrik et, hem takdir.
Belli ki iyi eğitim almış.
***
Olacağı şudur: 23 Haziran da gelip geçecek... Daha kimbilir kaç bahar, kaç yaz, kaç seçim gelip geçecek.
Fakat anlaşılıyor ki şu 31 Mart muhabbeti hiç bitmeyecek.
Hani var ya, taa 30-40 yıl önceki maçı hâlâ hararetle anlatıp anlatıp “kaçar mıydı o penaltı” diye dövünmek...
İşte öyle bir şey.
*
Hemşerim
İstanbul’a bir Belediye Başkanı seçilecek ama onu Anadolulular seçecek.
Bu çok güzel.
Türkiye’yi sırtında taşımak’la övünen şu İstanbul, görüyorsunuz ki Anadolu İnsanı’nın iradesine muhtaç... Kendi oyu kendine yetmiyor.
***
Merhaba hemşerim.
- Memleket nere?
Sorun sorun... Memleket nereymiş öğrenin. Yağmur ve toprak kokan Anadolu’nun bereketini getirdi onlar İstanbul’a.
- Hemşerim, sandıkta oy nereye?
Sorun sorun.
Kime oy verecekmiş öğrenin.
Cevabını alırsınız:
- Anadolu’ya oy vereceğim.
Anadolu’ya mı?
Öyle ya.
İki aday yarışıyor.
İmamoğlu ve Binali Bey.
Onlar da Anadolu çocuğu.
Biri Trabzonlu, diğeri Erzincanlı.
İşte size İstanbul.