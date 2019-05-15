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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Parmak izi

15 Mayıs 2019

 Binali Bey, slogan üretti.

- “Çünkü çaldılar.”

Tabii ki akla gelen ilk soru:

- Kim çaldı?

Eh, madem kimin çaldığını bilmiyorsun, hırsız kovalamaktan vazgeç, bırak adamın yakasını...

Hatta, gıyabında bu usta hırsız’ı hem tebrik et, hem takdir.

Belli ki iyi eğitim almış.

***

Olacağı şudur: 23 Haziran da gelip geçecek... Daha kimbilir kaç bahar, kaç yaz, kaç seçim gelip geçecek.

Fakat anlaşılıyor ki şu 31 Mart muhabbeti hiç bitmeyecek.

Hani var ya, taa 30-40 yıl önceki maçı hâlâ hararetle anlatıp anlatıp “kaçar mıydı o penaltı” diye dövünmek...

İşte öyle bir şey.

*

Hemşerim

İstanbul’a bir Belediye Başkanı seçilecek ama onu Anadolulular seçecek.

Bu çok güzel.

Türkiye’yi sırtında taşımak’la övünen şu İstanbul, görüyorsunuz ki Anadolu İnsanı’nın iradesine muhtaç... Kendi oyu kendine yetmiyor.

***

Merhaba hemşerim.

- Memleket nere?

Sorun sorun... Memleket nereymiş öğrenin. Yağmur ve toprak kokan Anadolu’nun bereketini getirdi onlar İstanbul’a.

- Hemşerim, sandıkta oy nereye?

Sorun sorun.

Kime oy verecekmiş öğrenin.

Cevabını alırsınız:

- Anadolu’ya oy vereceğim.

Anadolu’ya mı?

Öyle ya.

İki aday yarışıyor.

İmamoğlu ve Binali Bey.

Onlar da Anadolu çocuğu.

Biri Trabzonlu, diğeri Erzincanlı.

İşte size İstanbul.

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