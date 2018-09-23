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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Özgüven

23 Eylül 2018

Trump’tan bir randevu talebimiz var mı?

Yok.

Sadece merhaba.

***

Başkan Erdoğan, bugün ABD’ye gidiyor.

BM toplantılarına katılacak.

-Trump’la özel bir görüşme var mı?

Hayır.

Görüşüp de ne konuşacaklar?

Konuşacak ne kaldı?

***

Peki, Trump’tan bir talep gelirse?

Vallaha, karışmak benim haddim değil ama bu milletin bir ferdi olarak, gönlüm istiyor ki:

-TürkHeyeti reddetsin.

Diplomatik bir dille ret.

Ne kaybederiz?

Bugün, böyle bir özgüven’e sahibiz ya, gerisi teferruat.

 

Euro 2024

İşte... Yukarıda bahsettiğim özgüven, Euro 2024 yarışındaki performansımızda da görülüyor.

.........

Nereden nereye...

Düşünün.

Tahsisat yokluğu sebebiyle uluslararası bazı müsabakalara bile katılamadığımız o yıllardan, şimdi Avrupa Kupası’na ev sahipliği yapabilecek duruma gelmişiz. Hem de en alâsından...

-En güzel tesislerle...

-En güzel otellerle...

-En güzel organizasyon yeteneğiyle.

Futbol Federasyonu başta olmak üzere, katkıda bulunan bütün kurumlara teşekkürler, tebrikler.

 

Yerel seçim

Bu arada, siyasete de bir pazar notu düşelim.

CHP’nin İstanbul adayları pek konuşuluyor.

Büyükşehir şöyle dursun, ilçe belediyelerine çok talip var, çok.

Sadece Şişli’nin adı hiç telaffuz edilmiyor.

Neden derseniz, Şişli’ye şimdiden kazanılmış gözüyle bakılıyor.

Şişli seçmeni değilim ama liyakat’a şapka çıkarırım.

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