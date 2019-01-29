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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Özgül ağırlık

29 Ocak 2019

Hiçbir şey yapmadan “çok şey yapıyor gibi” sürekli başrolde oynamak ne zor iş.

CHP’nin en büyük meziyeti bu.

Hiçbir zaman iktidar değil ama daima muktedir.

- Bir Kurultay yapıyor, kıyamet kopuyor. Yapmıyor. Yine kıyamet kopuyor.

- Bir aday belirleyecek. Kıyamet kopuyor. Belirleyemiyor. Yine kıyamet kopuyor.

- Sürekli seçim kaybediyor. Ama sürekli kazanmış gibi.

Herhalde dünyada örneği yok.

70 yıldır Ana Muhalefet’ten kimse düşüremedi onu. Zaten 100 yıldır Öğretmen Parti.

İktidara gelip de ne yapacak?

- Cumhuriyet’in kurucusu o.

- Demokrasi’nin hâmisi ol.

- Parlamenter Rejim’in hâlâ sadık bekçisi de o.

CHP’siz olmaz.

Siz ne diyorsunuz?

İstanbul İl Başkanı’nın istifa edip 7 saat sonra istifasını geri çekişi bile başlıbaşına bir devrim gibi düşüyor gündeme. Yer gök inliyor.

Yabancı transferleri bile çağdaş bir açılım’dır...

Ankara’da bir ülkücü’yü İstanbul’da bir muhafazakâr’ı aday göstermek, bence 6 ok’a zarif bir takviye demektir.

HDP’yle gizli ittifak ise Çözüm Süreci’ne nazire, yepyeni bir çözüm’dür.

İktidarda olsa bu kadar muktedir olamazdı. Bırakınız hep bulunduğu yerde kalsın. Zaten yalvarsanız da gelmez.

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