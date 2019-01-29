Hiçbir şey yapmadan “çok şey yapıyor gibi” sürekli başrolde oynamak ne zor iş.
CHP’nin en büyük meziyeti bu.
Hiçbir zaman iktidar değil ama daima muktedir.
- Bir Kurultay yapıyor, kıyamet kopuyor. Yapmıyor. Yine kıyamet kopuyor.
- Bir aday belirleyecek. Kıyamet kopuyor. Belirleyemiyor. Yine kıyamet kopuyor.
- Sürekli seçim kaybediyor. Ama sürekli kazanmış gibi.
Herhalde dünyada örneği yok.
70 yıldır Ana Muhalefet’ten kimse düşüremedi onu. Zaten 100 yıldır Öğretmen Parti.
İktidara gelip de ne yapacak?
- Cumhuriyet’in kurucusu o.
- Demokrasi’nin hâmisi ol.
- Parlamenter Rejim’in hâlâ sadık bekçisi de o.
CHP’siz olmaz.
Siz ne diyorsunuz?
İstanbul İl Başkanı’nın istifa edip 7 saat sonra istifasını geri çekişi bile başlıbaşına bir devrim gibi düşüyor gündeme. Yer gök inliyor.
Yabancı transferleri bile çağdaş bir açılım’dır...
Ankara’da bir ülkücü’yü İstanbul’da bir muhafazakâr’ı aday göstermek, bence 6 ok’a zarif bir takviye demektir.
HDP’yle gizli ittifak ise Çözüm Süreci’ne nazire, yepyeni bir çözüm’dür.
İktidarda olsa bu kadar muktedir olamazdı. Bırakınız hep bulunduğu yerde kalsın. Zaten yalvarsanız da gelmez.
Özgül ağırlık
Hiçbir şey yapmadan “çok şey yapıyor gibi” sürekli başrolde oynamak ne zor iş.
CHP’nin en büyük meziyeti bu.
Hiçbir zaman iktidar değil ama daima muktedir.
- Bir Kurultay yapıyor, kıyamet kopuyor. Yapmıyor. Yine kıyamet kopuyor.
- Bir aday belirleyecek. Kıyamet kopuyor. Belirleyemiyor. Yine kıyamet kopuyor.
- Sürekli seçim kaybediyor. Ama sürekli kazanmış gibi.
Herhalde dünyada örneği yok.
70 yıldır Ana Muhalefet’ten kimse düşüremedi onu. Zaten 100 yıldır Öğretmen Parti.
İktidara gelip de ne yapacak?
- Cumhuriyet’in kurucusu o.
- Demokrasi’nin hâmisi ol.
- Parlamenter Rejim’in hâlâ sadık bekçisi de o.
CHP’siz olmaz.
Siz ne diyorsunuz?
İstanbul İl Başkanı’nın istifa edip 7 saat sonra istifasını geri çekişi bile başlıbaşına bir devrim gibi düşüyor gündeme. Yer gök inliyor.
Yabancı transferleri bile çağdaş bir açılım’dır...
Ankara’da bir ülkücü’yü İstanbul’da bir muhafazakâr’ı aday göstermek, bence 6 ok’a zarif bir takviye demektir.
HDP’yle gizli ittifak ise Çözüm Süreci’ne nazire, yepyeni bir çözüm’dür.
İktidarda olsa bu kadar muktedir olamazdı. Bırakınız hep bulunduğu yerde kalsın. Zaten yalvarsanız da gelmez.