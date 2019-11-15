Gündem, bildiğimiz gündemdi... Hatta ezberlediğimiz gündem.
- Yeni bir şey yoktu.
Zaten daha ne olsun.
***
Trump, Suriye’deki terör örgütüne hâlâ ve ısrarla “Kürtler” diyor.
Ne yapsın? Angaje olmuş. Ya da buna inanmış, inandırılmış.
Böyle diye diye örgüte meşruiyet kazandıracağını sanıyor.
Kazandıramaz.
Hiç temenni etmem ama asıl kendi meşruiyeti tehlikededir.
***
Tuhaf bir şey oldu.
İki Başkan’ın, iki mevkidaşın resmi toplantısında senatörlerin ne işi vardı? Teamüle aykırı.
O senatörlerden biri, soykırım tasarısını senatoda bloke ederek bize bir jest yapmış dahi olsa, protokol hatası ortadan kalkmış sayılmaz.
Ayrıca da, soykırım tasarısı, bizim umurumuzda değil.
Ama yine de bu jesti Trump’ın hanesine yazabiliriz.
***
Gazeteci arkadaşımız Hilal Kaplan’ın sorusu havada kaldı. Trump, lafı çevirdi, başka bir cevap verdi. O an bizim İmamoğlu’nu hatırladım.
***
S-400 meselesi bahanedir. Onların asıl takıntısı, Rusya’ya yakınlaşmış olmamız.
Ama söyleyemiyorlar.
***
Neyse.
Mektubu “takdim” ettik.
Bu “takdim” kelimesi -aynı zamanda- nezaket ifadesidir.
Suratına çarpacak değildik ya...
***
Peki, başarılı mıydık?
Vallaha Türk Heyeti ağzıyla kuş tutsa nafile.
Başarıya veya başarısızlığa bizim münafıklar karar verecek.
Makul muhalifler değil, münafıklar...
Onlar ne derse o.
Özetlersek
Gündem, bildiğimiz gündemdi... Hatta ezberlediğimiz gündem.
- Yeni bir şey yoktu.
Zaten daha ne olsun.
***
Trump, Suriye’deki terör örgütüne hâlâ ve ısrarla “Kürtler” diyor.
Ne yapsın? Angaje olmuş. Ya da buna inanmış, inandırılmış.
Böyle diye diye örgüte meşruiyet kazandıracağını sanıyor.
Kazandıramaz.
Hiç temenni etmem ama asıl kendi meşruiyeti tehlikededir.
***
Tuhaf bir şey oldu.
İki Başkan’ın, iki mevkidaşın resmi toplantısında senatörlerin ne işi vardı? Teamüle aykırı.
O senatörlerden biri, soykırım tasarısını senatoda bloke ederek bize bir jest yapmış dahi olsa, protokol hatası ortadan kalkmış sayılmaz.
Ayrıca da, soykırım tasarısı, bizim umurumuzda değil.
Ama yine de bu jesti Trump’ın hanesine yazabiliriz.
***
Gazeteci arkadaşımız Hilal Kaplan’ın sorusu havada kaldı. Trump, lafı çevirdi, başka bir cevap verdi. O an bizim İmamoğlu’nu hatırladım.
***
S-400 meselesi bahanedir. Onların asıl takıntısı, Rusya’ya yakınlaşmış olmamız.
Ama söyleyemiyorlar.
***
Neyse.
Mektubu “takdim” ettik.
Bu “takdim” kelimesi -aynı zamanda- nezaket ifadesidir.
Suratına çarpacak değildik ya...
***
Peki, başarılı mıydık?
Vallaha Türk Heyeti ağzıyla kuş tutsa nafile.
Başarıya veya başarısızlığa bizim münafıklar karar verecek.
Makul muhalifler değil, münafıklar...
Onlar ne derse o.