Birkaç ayrıntıya değinmek istiyorum.
Kısa kısa notlarla...
***
5 gün süre diyeceklerine niye 120 saat dediler? Tıpkı 150 saat gibi.
Bu da bir kararlılık ifadesi... Çünkü saat ve dakika ciddiyet kavramıdır. Basketboldaki 40 dakikaya benzer. 1 saniye bile ekleyemezsiniz.
***
Soçi’deki ortak metinde 4’üncü maddeye dikkat... İçindeki bir cümleyi cımbızla çekip alıyorum... Şöyle:
- Rusya Federasyonu, Adana Mutabakatı’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
“Kolaylaştıracaktır.”
Biraz tevazu kokan bu kelimenin anlamı şudur:
- Putin, Ankara/Şam Hattı’nı tesis etmek için özel görev üstlenmiştir.
***
Beri tarafta... Amerika, verdiği sözleri yine tam olarak tutmamış.
Dert değil bu.
Söz dediği nedir ki?
ABD “400 yıl Kürtleri koruyacağıma dair söz vermedim” diyor.
Verse ne olur?
4 dakika sonra cayar.
***
YPG’nin bir terör örgütü olduğunu ispatlamak lazım...mış.
Ne münasebet.
O bir hayır kurumu.
Zengin Amerika’yı dolandırıp, fakir garibanlara silah dağıtıyor...
***
Neyse ki Suriye’de tünelin ucu gözüktü.
Orta vadede, Suriye, yine Suriyelilerin olacak. Demokratik bir seçim yapılacak.
Seçilmiş hükümeti de Türkiye elbet tanıyacak.
Tamam da...
Suriye nüfusunun ve seçmeninin yarısı, canını kurtarmak için dışarıya kaçtı. Seçimde onlar da oy kullanabilecek mi? Yoksa Suriye’de kalan rejim yanlıları, Esad’a sadece güven mi tazeleyecek?
Bu da fena sayılmaz.
Esad’ı resmen tanımanın başka yolu yok.
Özetlersek
Birkaç ayrıntıya değinmek istiyorum.
Kısa kısa notlarla...
***
5 gün süre diyeceklerine niye 120 saat dediler? Tıpkı 150 saat gibi.
Bu da bir kararlılık ifadesi... Çünkü saat ve dakika ciddiyet kavramıdır. Basketboldaki 40 dakikaya benzer. 1 saniye bile ekleyemezsiniz.
***
Soçi’deki ortak metinde 4’üncü maddeye dikkat... İçindeki bir cümleyi cımbızla çekip alıyorum... Şöyle:
- Rusya Federasyonu, Adana Mutabakatı’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
“Kolaylaştıracaktır.”
Biraz tevazu kokan bu kelimenin anlamı şudur:
- Putin, Ankara/Şam Hattı’nı tesis etmek için özel görev üstlenmiştir.
***
Beri tarafta... Amerika, verdiği sözleri yine tam olarak tutmamış.
Dert değil bu.
Söz dediği nedir ki?
ABD “400 yıl Kürtleri koruyacağıma dair söz vermedim” diyor.
Verse ne olur?
4 dakika sonra cayar.
***
YPG’nin bir terör örgütü olduğunu ispatlamak lazım...mış.
Ne münasebet.
O bir hayır kurumu.
Zengin Amerika’yı dolandırıp, fakir garibanlara silah dağıtıyor...
***
Neyse ki Suriye’de tünelin ucu gözüktü.
Orta vadede, Suriye, yine Suriyelilerin olacak. Demokratik bir seçim yapılacak.
Seçilmiş hükümeti de Türkiye elbet tanıyacak.
Tamam da...
Suriye nüfusunun ve seçmeninin yarısı, canını kurtarmak için dışarıya kaçtı. Seçimde onlar da oy kullanabilecek mi? Yoksa Suriye’de kalan rejim yanlıları, Esad’a sadece güven mi tazeleyecek?
Bu da fena sayılmaz.
Esad’ı resmen tanımanın başka yolu yok.