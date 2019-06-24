Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Özetlersek
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Özetlersek

24 Haziran 2019

Herkes kurtlarını döktü.

Kuyruk acıları olanlar bile kendi hesaplarını gördü, rahatladı... Ve köylü köyüne, evli evine döndü.

.........

Bir şey daha oldu.

İmralı-Kandil-HDP ve siyaset ilişkileri, yeni bir yörüngeye oturdu. Ortada artık meçhul bir şey kalmadı...

.........

Bir şey daha oldu.

Milli Görüş gömleği yenilendi. Ve Saadet Partisi smokin giydi.

.........

Bu arada bir de belediye başkanı seçildi.

Özeti budur.

***

Hayırlı olsun.

Ben en çok neye seviniyorum: Her önüme gelenle kucaklaşmaktan helâk olmuştum. Kimin icadıysa, haftalardır bu kucaklama faslı yüzünden bende ne saç kaldı ne baş... Ne gömlek ne kravat...

Epey zayiat verdim.

Neyse ki seçim bitti.

Hiç tanımadığım adamlarla kucaklaşmaktan kurtuldum.

***

Her şey bir yana, İmamoğlu’nun İstanbul’da bu kadar yüksek oy alışı, ayrıca dikkate değer.

Nasıl becerdi? Efendim becerdi, çünkü CHP’liye benzemiyordu. Nitekim CHP’yi hatırlatacak bütün unsurlardan mümkün mertebe uzak durdu.

Doğrusunu yaptı.

İmamoğlu eğer bir CHP’liye benzeseydi, bu kadar oy alamazdı.

Merak etmeyin.

Yakında onu da benzetirler.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
‘Sükûnet seçimi’ herkesi rahatlattıYalçın BAYER‘Sükûnet seçimi’ herkesi rahatlattı24.06.2019
Kalbin yüküOsman MÜFTÜOĞLUKalbin yükü24.06.2019
Afet sezonuNoyan DoğanAfet sezonu24.06.2019
AK Parti’nin seçim yenilgisinin 7 nedeniAhmet HAKANAK Parti’nin seçim yenilgisinin 7 nedeni24.06.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.