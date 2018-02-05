Özetlersek

Yazıyı yazdığım şu saatlerde liste yarışı henüz bitmemişti.

Fakat bütün merak:

- Genel Başkan’ın listesi acaba delinecek mi?

Delinirse ne olur?

Dünya’nın sonu mu?

Delecek olanlar yine CHP’liler değil mi?

Yani, Yunanistan’dan birileri gelip listeyi delmeyeceğine göre, boş bir bekleyiş.

Bunu geçelim.

***

Önemli olan şuydu:

- Genel Başkanlık seçimindeki oylar.

Muharrem İnce’nin aldığı 447 oy, küçümsenecek bir rakam değil. Demek ki delegelerin üçte biri Kılıçdaroğlu’na hayır demiş... Şakası yok bunun. 170 kişi Kılıçdaroğlu’na vermeyip Muharrem İnce’ye dönse, oylar başabaş olacak. Biz hâlâ neyi konuşuyoruz? Bütün fark 170 oy...

Kılıçdaroğlu’na ciddi bir uyarı bu.

Kaldı ki, mükerrer oy tartışmaları, Muharrem Bey’e gelmesi muhtemel bazı oyları da tereddüte düşürmüştür sanırım.

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Tabii, bütün bunlar laf.

Neticede Kılıçdaroğlu kazanmıştır. Kutlarız.

Kutlarken de demokrasilerde “sandık”ın ne kadar kutsal bir şey olduğunu kendisine hatırlatırız.

İSTİHBARAT

Selin Sayek Böke, PYD’nin bir terör örgütü olup olmadığını bilmiyor. “Elimde yeterli bir istihbarat yok” diyor.

Biz ona biraz istihbarat verelim.

Türk topraklarına sadece 15 günde düşen 86 roket, PYD’den geldi. Çarşıya pazara, okula, eve, lokantaya, hastaneye, postaneye... nereye olursa... hepsi PYD’den geldi.

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Bu kadarcık bir istihbarat yetmezse, her hafta ona başka bilgiler de sunarız. Gerçi kendisini ikna etmeye mecbur değiliz ama gündemin çok gerisinde kalmasına gönlümüz razı değil. Trump bile bu kadar geride kalmadı.