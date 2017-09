Özetlersek

Siyaset bile tatilde olduğu için, bayram ziyaretleri dışında hiçbir siyasi faaliyet yoktu.

Terör hariç, asayiş berkemâl’di.

Öyle ki...

Gündemi Kör Niko belirledi.

Hüseyni Makamı’ndaki ‘Meyhane Şarkıları” TRT Müzik kanalında ruhumuzu bir güzel yıkadı.

Beri tarafta cıvıl cıvıl yaz şarkıları... Son konserler... Ve neşeli kalabalıklar.

Ve tabii... Milli maçlar... Basketbol sevdalısı kadınlar, kızlar.

****

Ne güzel bir ülke.

Savaş’la aşk’ı bir arada yaşıyor.

Hüzünle sevinci aynı anda paylaşıyor.

Türbeler, camiler ne kadar kalabalıksa, meyhaneler de

o kadar kalabalık.

Demek ki kimse kimseye karışmıyor.

“Can ve mal güvenliği yokmuş.”

Hayır, öyle değil.

Sadece ateş, düştüğü yeri yakıyor.

Şunu da unutmayın:

Mehmetçik, çok geniş çaplı bir kış operasyonuna hazırlanıyor.

Belki de son yumruk.

***

Uzun tatilden, turizm sektörü, herhalde memnun kaldı.

Yabancı turist, adı üstünde yabancıdır. Beğenir gelir, beğenmez gelmez. Kendi bileceği iş.

Fakat biz ne yaparız?

Gidecek başka vatan yok.

Bu topraklara mecburuz. Üstelik meftunuz.

Verdiğimiz her şehit, trafikte verdiğimiz her kurban, ormanlarımızda çıkan her yangın, yüreğimizi yakıyor.

Fakat her acı, bizi daha da kararlı kılıyor. Bu Türkiye sevdası anlatılmaz bir duygu.