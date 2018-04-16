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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Özeti budur

16 Nisan 2018

Öyle aceleleri var ki, kimya tahlillerinin sonuçlarını bile beklemediler. İki gün daha nasıl beklesinler? 8 yıl zaten geciktiler.

Bu 8 yıl içinde ABD 7 tane Dışişleri Bakanı, 6 tane Savunma Bakanı değiştirdi ama Esad hâlâ yerinde.

***

Yeni silahları denemek için en müsait yer Ortadoğu’ydu. Nasıl olsa orada insan hayatının değeri yoktu.

Gelip antrenman yaptılar. Rusya’ya sen biraz kenara çekil, top bir yerine çarpmasın dediler. Oynayıp gittiler.

***

Yetkili kurullarından onay alarak mı bu harekata giriştiler bilmiyorum. Ama onay almadılarsa, bu harekat, tarih kayıtlarına bir mafya baskını olarak geçecektir.

***

Huyudur... ABD hep havada çalışır. Yere inip savaşmaz. Öyle bir yürek yok diyemem ama öyle bir kabiliyet yok. Son 80 yıllık karnesine bakın, notlarını görün. Suriye’ye yığdığı 5 bin tır dolusu silahın akıbetini bile bilmiyor. Çünkü dağda, kırda, bayırdı, ovada bunları takip etmeyi beceremiyor.

***

Her neyse...

İyi iş yaptılar.

Füzeleri bir güzel attılar. Ve dönüp gittiler.

Lakin sadede gelelim.

-Ne değişti?

Bu da sorulur mu?

Irak’a nasıl demokrasi getirdilerse Suriye’ye de barış getirdiler.

Bundan böyle:

-Kimyasal kullanmak yok.

Konvansiyonel silahlarla katliama devam. Yaşasın insanlık.

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