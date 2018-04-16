Öyle aceleleri var ki, kimya tahlillerinin sonuçlarını bile beklemediler. İki gün daha nasıl beklesinler? 8 yıl zaten geciktiler.
Özeti budur
Bu 8 yıl içinde ABD 7 tane Dışişleri Bakanı, 6 tane Savunma Bakanı değiştirdi ama Esad hâlâ yerinde.
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Yeni silahları denemek için en müsait yer Ortadoğu’ydu. Nasıl olsa orada insan hayatının değeri yoktu.
Gelip antrenman yaptılar. Rusya’ya sen biraz kenara çekil, top bir yerine çarpmasın dediler. Oynayıp gittiler.
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Yetkili kurullarından onay alarak mı bu harekata giriştiler bilmiyorum. Ama onay almadılarsa, bu harekat, tarih kayıtlarına bir mafya baskını olarak geçecektir.
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Huyudur... ABD hep havada çalışır. Yere inip savaşmaz. Öyle bir yürek yok diyemem ama öyle bir kabiliyet yok. Son 80 yıllık karnesine bakın, notlarını görün. Suriye’ye yığdığı 5 bin tır dolusu silahın akıbetini bile bilmiyor. Çünkü dağda, kırda, bayırdı, ovada bunları takip etmeyi beceremiyor.
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Her neyse...
İyi iş yaptılar.
Füzeleri bir güzel attılar. Ve dönüp gittiler.
Lakin sadede gelelim.
- Ne değişti?
Bu da sorulur mu?
Irak’a nasıl demokrasi getirdilerse Suriye’ye de barış getirdiler.
Bundan böyle:
- Kimyasal kullanmak yok.
Konvansiyonel silahlarla katliama devam. Yaşasın insanlık.