Ã‡alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ma, meslektaÅŸlarÄ±ma...
OkuyucularÄ±ma...
AcÄ±mÄ± paylaÅŸan ve beni hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmayan dost ve arkadaÅŸlarÄ±ma...
Sadece teÅŸekkÃ¼r deÄŸil, minnet ve ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± da sunuyorum.
***
YazÄ± yazmadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸu 3-5 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkede neler olmuÅŸ diye ÅŸÃ¶yle bir baktÄ±m, kayda deÄŸer bir ÅŸey yok.
Daha doÄŸrusu yeni bir ÅŸey yok.
Futbolcu Falcao bile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±m yerde.
Siyaset ise deli saÃ§masÄ±, bir konuya kilitlenmiÅŸ. BeÅŸtepeâ€™de bir CHPâ€™li... Aman yarabbi... Gazeteler, televizyonlar hep bununla meÅŸgul.
***
TartÄ±ÅŸmanÄ±n sonuna yetiÅŸtim ama neyi tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlayamadÄ±m.
Zira...
Rahmi Turan pardon demiÅŸ,ÂyanÄ±ldÄ±m/yanÄ±ltÄ±ldÄ±m demiÅŸ,
iki taraftan da, kamuoyundan da Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸ... E daha ne olsun?
Peki, siyaset erbabÄ±nÄ±n derdi ne hÃ¢lÃ¢? Konunun kapanÄ±p bitmiÅŸ olmasÄ± lazÄ±m, deÄŸil mi? Fakat hayÄ±r, hÃ¢lÃ¢ tartÄ±ÅŸÄ±yorlar.
-â€ˆNe biÃ§im bir tiyatro bu?
Acaba 1 perde daha mÄ± var? Yani, rezaletin son perdesi.
Yoo, seyredemem.
Ã–zel bir durum
Önce teÅŸekkür.
Ã‡alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ma, meslektaÅŸlarÄ±ma...
OkuyucularÄ±ma...
AcÄ±mÄ± paylaÅŸan ve beni hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmayan dost ve arkadaÅŸlarÄ±ma...
Sadece teÅŸekkÃ¼r deÄŸil, minnet ve ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± da sunuyorum.
***
YazÄ± yazmadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸu 3-5 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkede neler olmuÅŸ diye ÅŸÃ¶yle bir baktÄ±m, kayda deÄŸer bir ÅŸey yok.
Daha doÄŸrusu yeni bir ÅŸey yok.
Futbolcu Falcao bile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±m yerde.
Siyaset ise deli saÃ§masÄ±, bir konuya kilitlenmiÅŸ. BeÅŸtepeâ€™de bir CHPâ€™li... Aman yarabbi... Gazeteler, televizyonlar hep bununla meÅŸgul.
***
TartÄ±ÅŸmanÄ±n sonuna yetiÅŸtim ama neyi tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlayamadÄ±m.
Zira...
Rahmi Turan pardon demiÅŸ,ÂyanÄ±ldÄ±m/yanÄ±ltÄ±ldÄ±m demiÅŸ,
iki taraftan da, kamuoyundan da Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸ... E daha ne olsun?
Peki, siyaset erbabÄ±nÄ±n derdi ne hÃ¢lÃ¢? Konunun kapanÄ±p bitmiÅŸ olmasÄ± lazÄ±m, deÄŸil mi? Fakat hayÄ±r, hÃ¢lÃ¢ tartÄ±ÅŸÄ±yorlar.
-â€ˆNe biÃ§im bir tiyatro bu?
Acaba 1 perde daha mÄ± var? Yani, rezaletin son perdesi.
Yoo, seyredemem.