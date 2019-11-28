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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ã–zel bir durum

28 KasÄ±m 2019

Önce teÅŸekkür.

Ã‡alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ma, meslektaÅŸlarÄ±ma...

OkuyucularÄ±ma...

AcÄ±mÄ± paylaÅŸan ve beni hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmayan dost ve arkadaÅŸlarÄ±ma...

Sadece teÅŸekkÃ¼r deÄŸil, minnet ve ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± da sunuyorum.

***

YazÄ± yazmadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸu 3-5 gÃ¼n iÃ§inde Ã¼lkede neler olmuÅŸ diye ÅŸÃ¶yle bir baktÄ±m, kayda deÄŸer bir ÅŸey yok.

Daha doÄŸrusu yeni bir ÅŸey yok.

Futbolcu Falcao bile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±m yerde.

Siyaset ise deli saÃ§masÄ±, bir konuya kilitlenmiÅŸ. BeÅŸtepeâ€™de bir CHPâ€™li... Aman yarabbi... Gazeteler, televizyonlar hep bununla meÅŸgul.

***

TartÄ±ÅŸmanÄ±n sonuna yetiÅŸtim ama neyi tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlayamadÄ±m.

Zira...

Rahmi Turan pardon demiÅŸ,ÂyanÄ±ldÄ±m/yanÄ±ltÄ±ldÄ±m demiÅŸ,

iki taraftan da, kamuoyundan da Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸ... E daha ne olsun?

Peki, siyaset erbabÄ±nÄ±n derdi ne hÃ¢lÃ¢? Konunun kapanÄ±p bitmiÅŸ olmasÄ± lazÄ±m, deÄŸil mi? Fakat hayÄ±r, hÃ¢lÃ¢ tartÄ±ÅŸÄ±yorlar.

-â€ˆNe biÃ§im bir tiyatro bu?

Acaba 1 perde daha mÄ± var? Yani, rezaletin son perdesi.

Yoo, seyredemem.

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Rauf TAMER Rauf TAMERTÃ¼m yazÄ±larÄ±
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