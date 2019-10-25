Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Özel bir dönem
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Özel bir dönem

25 Ekim 2019

Gazete okuyucuları ve TV izleyicileri, Suriye muhabbetinden bıkmışlardır sanırım.

Ama ne çare?

- Mecburiyetten.

Gündem böyle.

Para piyasaları, çarşı pazar, ev ekonomisi dahil her şey, aynı gündemin esiridir.

Bütün köşe yazıları, hep Suriye üzerine.

Televizyonlarda bütün haber ve yorumlar, hep Suriye Suriye.

Biz bile bıktık.

Okuyucular bıkmaz mı?

***

Farkındaysanız iç siyaset gayet sakin... Hiç alışmadığımız biçimde gayet ölçülü ve dikkatli bir üslup görüyoruz. Birkaç sapık hariç, kimse bağırıp çağırmıyor. Hükümet muhalifleri bile frene basmışlar, tam bir yurtsever duruş sergiliyorlar.

***

Peki, böyle oldu diye, demokrasi mi kısıtlandı?

Nesi kısıtlandı?

Söylemek istediği sözü olup da söylemeyenlere aşkolsun. Hakaret etmeden, suç işlemeden eleştiri yapmayı belki bu vesileyle öğreneceklerdir. “Mehmetçiğin hatırı var.”

***

Bir de şöyle bir durumla karşı karşıyayız.

Eski Rus hayranları şimdi Amerikancı oldular.

Eski ‘Amerikan oğlanları’ ise şimdi Rusçu kesildiler.

Bu, iyi gelişmedir.

Bakarsınız, kronik Türkiye Karşıtları da birdenbire Türkiye Sevdalısı oluverirler.

Sizce bir sakıncası var mı?

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Refakatçi yemeği 90 TLSefer LEVENTRefakatçi yemeği 90 TL!25.10.2019
Ölmez ağaç ve ömür uzatan meyvesiyle bir hafta sonuSevin TURANÖlmez ağaç ve ömür uzatan meyvesiyle bir hafta sonu25.10.2019
Mars-Satürn karesi: Her koşulda kazanamazsın ve her şey istediğin gibi olmayabilir.Aygül AydınMars-Satürn karesi: Her koşulda kazanamazsın ve her şey istediğin gibi olmayabilir.25.10.2019
‘Yönetici avcısı’nın global beyin takımına girdiVahap MUNYAR‘Yönetici avcısı’nın global beyin takımına girdi25.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.