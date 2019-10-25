Gazete okuyucuları ve TV izleyicileri, Suriye muhabbetinden bıkmışlardır sanırım.
Ama ne çare?
- Mecburiyetten.
Gündem böyle.
Para piyasaları, çarşı pazar, ev ekonomisi dahil her şey, aynı gündemin esiridir.
Bütün köşe yazıları, hep Suriye üzerine.
Televizyonlarda bütün haber ve yorumlar, hep Suriye Suriye.
Biz bile bıktık.
Okuyucular bıkmaz mı?
***
Farkındaysanız iç siyaset gayet sakin... Hiç alışmadığımız biçimde gayet ölçülü ve dikkatli bir üslup görüyoruz. Birkaç sapık hariç, kimse bağırıp çağırmıyor. Hükümet muhalifleri bile frene basmışlar, tam bir yurtsever duruş sergiliyorlar.
***
Peki, böyle oldu diye, demokrasi mi kısıtlandı?
Nesi kısıtlandı?
Söylemek istediği sözü olup da söylemeyenlere aşkolsun. Hakaret etmeden, suç işlemeden eleştiri yapmayı belki bu vesileyle öğreneceklerdir. “Mehmetçiğin hatırı var.”
***
Bir de şöyle bir durumla karşı karşıyayız.
Eski Rus hayranları şimdi Amerikancı oldular.
Eski ‘Amerikan oğlanları’ ise şimdi Rusçu kesildiler.
Bu, iyi gelişmedir.
Bakarsınız, kronik Türkiye Karşıtları da birdenbire Türkiye Sevdalısı oluverirler.
Sizce bir sakıncası var mı?
Özel bir dönem
Gazete okuyucuları ve TV izleyicileri, Suriye muhabbetinden bıkmışlardır sanırım.
Ama ne çare?
- Mecburiyetten.
Gündem böyle.
Para piyasaları, çarşı pazar, ev ekonomisi dahil her şey, aynı gündemin esiridir.
Bütün köşe yazıları, hep Suriye üzerine.
Televizyonlarda bütün haber ve yorumlar, hep Suriye Suriye.
Biz bile bıktık.
Okuyucular bıkmaz mı?
***
Farkındaysanız iç siyaset gayet sakin... Hiç alışmadığımız biçimde gayet ölçülü ve dikkatli bir üslup görüyoruz. Birkaç sapık hariç, kimse bağırıp çağırmıyor. Hükümet muhalifleri bile frene basmışlar, tam bir yurtsever duruş sergiliyorlar.
***
Peki, böyle oldu diye, demokrasi mi kısıtlandı?
Nesi kısıtlandı?
Söylemek istediği sözü olup da söylemeyenlere aşkolsun. Hakaret etmeden, suç işlemeden eleştiri yapmayı belki bu vesileyle öğreneceklerdir. “Mehmetçiğin hatırı var.”
***
Bir de şöyle bir durumla karşı karşıyayız.
Eski Rus hayranları şimdi Amerikancı oldular.
Eski ‘Amerikan oğlanları’ ise şimdi Rusçu kesildiler.
Bu, iyi gelişmedir.
Bakarsınız, kronik Türkiye Karşıtları da birdenbire Türkiye Sevdalısı oluverirler.
Sizce bir sakıncası var mı?