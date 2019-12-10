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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Oy dağılımı

10 Aralık 2019

Metropoli’nin Kasım ayı araştırmasına göre...

“Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” (Karasızlar dağıtılmadan)

Ak Parti 33.4

CHP 19.1

HDP 9.7

MHP 8.7

İyi Parti 7.7

SP 0.7

79.3

Gerçi ortada fol yok yumurta yok, şimdiden belli olmaz bu işler ama yine de bir fikir verir.

En azından birinci parti net ve berrak olarak gözükür.

Nitekim gözüküyor: 33.4.

*

Niye yazdım?

Asıl onu söyleyeyim. Eğer muhalefetin Türkiye için her gün çizdiği felaket tablosu doğruysa, yani Türkiye sahiden battıysa veya batmak üzereyse bu 33.4 hâlâ neyin nesi? İktidar partisine, 33 şöyle dursun, yüzde 3 oy bile çıkmaması lazım, değil mi? Halbuki kararsızları dağıttığınız zaman 40’ın üstünde yine.

Cumhur İttifakı desen 50’yi rahat geçiyor.

*

Bu tabloda DSP eksik.

DP eksik.

Davutoğlu ve Babacan eksik.

Başka eksikler de var ama puan cetvelindeki sırayı ne kadar etkileyebilirler onu henüz bilemiyoruz. Kaldı ki, ittifakların nasıl şekilleneceği de belli değil.

Öyle ya...

İlkelerin terkedildiği, formaların birbirine karıştığı şu ortamda, hasımlarla hısımları nasıl ayırdedebileceksiniz?

Cumhur İttifakı hariç, hiçbir ittifakın garantisi yok.

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