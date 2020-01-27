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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ortak ruh

27 Ocak 2020

Seferberlik budur işte.

Muhteşem bir dayanışma.

Resmi - gayrıresmi, bütün hatlarıyla, Türkiye sahada.

Hani sorarlardı hep:

- Ne demek yerli ve milli?

İşte bu demek.

Elazığ’ı kucaklayan, sarıp sarmalayan, sinesine bastırıp onu canının ta içine sokan, o müthiş irade... Yerli ve Milli tam da

bu demek.

***

Kumbarasındaki bozuk paralarla yardıma koşan

o küçücük çocukla, - yegâne - paltosunu çıkarıp depremzedelere yollayan o ihtiyar, bu milli koalisyonun temel taşlarıdır.

Enkaz altındaki Azize Bacı için çırpınan o Emine Kuştepe ise, Nene Hatun’ların torunudur.

***

Milyonlarca insanın sergilediği bu birliktelik, hangi siyasi görüşten olursanız olun, tek sancak altındaki buluşma noktamızı perçinliyor.

.....

Futbol maçında tribünlerden sahaya atılan o elbiseler, kazaklar, pabuçlar, atkılar, şapkalar, Elazığ’a gönderilen birer çiçektir.

Devlet - Millet elele...

Böyle durumlarda Türkiye kendine dönüyor.

Aslına ve asaletine.

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