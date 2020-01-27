Muhteşem bir dayanışma.
Resmi - gayrıresmi, bütün hatlarıyla, Türkiye sahada.
Hani sorarlardı hep:
- Ne demek yerli ve milli?
İşte bu demek.
Elazığ’ı kucaklayan, sarıp sarmalayan, sinesine bastırıp onu canının ta içine sokan, o müthiş irade... Yerli ve Milli tam da
bu demek.
***
Kumbarasındaki bozuk paralarla yardıma koşan
o küçücük çocukla, - yegâne - paltosunu çıkarıp depremzedelere yollayan o ihtiyar, bu milli koalisyonun temel taşlarıdır.
Enkaz altındaki Azize Bacı için çırpınan o Emine Kuştepe ise, Nene Hatun’ların torunudur.
***
Milyonlarca insanın sergilediği bu birliktelik, hangi siyasi görüşten olursanız olun, tek sancak altındaki buluşma noktamızı perçinliyor.
.....
Futbol maçında tribünlerden sahaya atılan o elbiseler, kazaklar, pabuçlar, atkılar, şapkalar, Elazığ’a gönderilen birer çiçektir.
Devlet - Millet elele...
Böyle durumlarda Türkiye kendine dönüyor.
Aslına ve asaletine.
Ortak ruh
Seferberlik budur işte.
Muhteşem bir dayanışma.
Resmi - gayrıresmi, bütün hatlarıyla, Türkiye sahada.
Hani sorarlardı hep:
- Ne demek yerli ve milli?
İşte bu demek.
Elazığ’ı kucaklayan, sarıp sarmalayan, sinesine bastırıp onu canının ta içine sokan, o müthiş irade... Yerli ve Milli tam da
bu demek.
***
Kumbarasındaki bozuk paralarla yardıma koşan
o küçücük çocukla, - yegâne - paltosunu çıkarıp depremzedelere yollayan o ihtiyar, bu milli koalisyonun temel taşlarıdır.
Enkaz altındaki Azize Bacı için çırpınan o Emine Kuştepe ise, Nene Hatun’ların torunudur.
***
Milyonlarca insanın sergilediği bu birliktelik, hangi siyasi görüşten olursanız olun, tek sancak altındaki buluşma noktamızı perçinliyor.
.....
Futbol maçında tribünlerden sahaya atılan o elbiseler, kazaklar, pabuçlar, atkılar, şapkalar, Elazığ’a gönderilen birer çiçektir.
Devlet - Millet elele...
Böyle durumlarda Türkiye kendine dönüyor.
Aslına ve asaletine.