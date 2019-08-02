Suyu nasıl silah olarak hiç kullanmadıysak, sudan daha aziz varlık “insan”ı da silah olarak kullanmayacağız.
Avrupa’ya giden kapıları açmayız, korkmasınlar.
Hele Yunanistan hiç korkmasın.
Biz Türk Milleti’yiz.
Kalleşlik nedir bilmeyiz.
Ama dünya şunu iyi bilir ki: Bizim yerimizde başka bir ülke olsaydı, milyonlarca göçmene kapıları çoktan açmıştı.
**
Üç buçuk göçmeni bile tel örgülerle engelleyen Avrupa, bizim terbiyemize sığınıyor.
Öyle emin ki kapıları açmayacağımızdan...
Ayıp üstüne ayıp yapıyor, her gün damarımıza basıyor...
Buna rağmen açmayız.
Açmayacağız.
Biz Türk Milleti’yiz.
**
Dünya’nın haline bakar mısınız?
-Koskoca Amerika ne biçim yönetiliyor?
-Koskoca İngiltere’yi yönetmek kimlere kaldı?
-Koskoca Fransa hangi çaylaklara emanet?
Birleşmiş Milletler desen “Birleşmemiş Milletler” gibi zaten.
NATO ayrı bir komedi.
Allah bu dünyanın sonunu hayreylesin.
**
Canını kurtarmak için bize sığınmış insanlara “Yeter artık, dön memleketine” diyemeyiz. Başımızın üstünde yerleri var.
Fakat...
Savaştan kaçtıkları memleketlerine Sayfiye’ye mi gittiler, tatile mi gittiler, nedir? Bu binlerce Suriyeli kardeşimiz bayram için nereye gittiler
yine koşa koşa? Ne zaman dönecekler? Savaş bitti de
bizim mi haberimiz yok?
Onlar ve biz
Suyu nasıl silah olarak hiç kullanmadıysak, sudan daha aziz varlık “insan”ı da silah olarak kullanmayacağız.
Avrupa’ya giden kapıları açmayız, korkmasınlar.
Hele Yunanistan hiç korkmasın.
Biz Türk Milleti’yiz.
Kalleşlik nedir bilmeyiz.
Ama dünya şunu iyi bilir ki: Bizim yerimizde başka bir ülke olsaydı, milyonlarca göçmene kapıları çoktan açmıştı.
**
Üç buçuk göçmeni bile tel örgülerle engelleyen Avrupa, bizim terbiyemize sığınıyor.
Öyle emin ki kapıları açmayacağımızdan...
Ayıp üstüne ayıp yapıyor, her gün damarımıza basıyor...
Buna rağmen açmayız.
Açmayacağız.
Biz Türk Milleti’yiz.
**
Dünya’nın haline bakar mısınız?
-Koskoca Amerika ne biçim yönetiliyor?
-Koskoca İngiltere’yi yönetmek kimlere kaldı?
-Koskoca Fransa hangi çaylaklara emanet?
Birleşmiş Milletler desen “Birleşmemiş Milletler” gibi zaten.
NATO ayrı bir komedi.
Allah bu dünyanın sonunu hayreylesin.
**
Canını kurtarmak için bize sığınmış insanlara “Yeter artık, dön memleketine” diyemeyiz. Başımızın üstünde yerleri var.
Fakat...
Savaştan kaçtıkları memleketlerine Sayfiye’ye mi gittiler, tatile mi gittiler, nedir? Bu binlerce Suriyeli kardeşimiz bayram için nereye gittiler
yine koşa koşa? Ne zaman dönecekler? Savaş bitti de
bizim mi haberimiz yok?