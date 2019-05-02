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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Önce saygı

2 Mayıs 2019

Mesele nedir?

Gayet net ve berrak.

Bir itiraz yapılmış. YSK, bu itirazı inceliyor.

Çocuklar dahi bilir ki, iki ihtimal var: Seçim ya tekrarlanacak, ya da tekrarlanmayacak.

Hepsi bu.

.........

“Tekrarlanmasın” diye temenni edebilirsiniz. Bu temenniyi çeşitli argümanlarla da hergün dile getirebilirsiniz.

Fakat...

“Başka seçenek yok” diyemezsiniz.

***

Çünkü “başka seçenek var.”

Zaten olmasa, günlerdir neyi inceliyor bu YSK... İncelemeye değer bulmuş ki inceliyor.

Belki sonunda reddedecek.

Ama inceliyor.

Ne demek başka seçenek yok?

***

Düşünün... Basketbol maçına çıkıyorsunuz.

İki ihtimallidir.

Ya galibiyet, ya mağlubiyet. Beraberlik olmaz.

Fakat siz, hakemlerin gözünün içine baka baka, biraz da tehditvari:

“Başka seçenek yok” diyorsunuz. “İlle galibiyet”.

Olabilir.

Belki galip geleceksiniz.

Fakat siz sonucu peşinen ilan ediyorsunuz.

***

Bununla kalsa iyi. Bir de koskoca hukuk adamlarına köle diyorsunuz. Onların terbiyelerine sığınarak siz bunu kaçıncıdır yapıyorsunuz.

O hakimler, o savcılar ki, sizin kariyerinizi üçe, beşe, sekize katlar.

Bunu yapmayın.

Adam kolay yetişmiyor.

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