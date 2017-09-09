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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Olmazsa olmaz

9 Eylül 2017

Bunlar ne büyük nimet.

Telaffuzu bile güzel:

-Laik / Demokratik / Hukuk Devleti.

Hem de Sosyal.

Hangisinden vazgeçebilirsiniz?

Hiçbirinden.

Mecbur kaldınız diyelim. Birini feda edeceksiniz. Hangisini edersiniz?

***

Böyle bir anketten Allah korusun.

Zaten bize soran yok ki... Demokrasi birkaç kere gitti, bize hiç sormadı.

Bereket geri geldi.

-Peki hukuk?

Aşkolsun. Demokrasi gidince hukuk kalır mı? Demek ki o da epey gidip gelmiştir.

***

En sağlam ayak Laiklik.

Gerçi 100 yıldır irtica vehmiyle yaşadık ama Laiklik hiç gitmedi. Hep yanımızda kaldı.

İyi ki öyle oldu. Zira laiklik öbürlerine benzemez.

Gitti mi bir daha gelmez.

Allah korusun.

***

Ortadoğu’ya bakıp, İslam dünyası’na bakıp, Laik, Demokratik, Sosyal Hukuk Devleti’nin kıymetini şimdi daha iyi anladık. Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e şükran borcumuz var.

Yasama, yürütme, yargı üçlüsü kadar hayatidir laik, demokratik, hukuk devleti.

Zaman zaman şikayet etsek bile, demokrasi ve hukuk’ta zaman zaman kusur bulsak bile, yine de dünya haline bakıp şükretmeliyiz.

Eğitim yükseldikçe demokrasi ve hukuk da yücelecektir.

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