Diyecekti ki:
- Gel bakalım buraya Binali.
Fakat heyhat.
Bu Binali denen zat,
Meclis Başkanlığı’ndan hâlâ
istifa etmemiş...
Seçilirse, gayrimeşrudur.
Hatta adaylığı bile gayrimeşru.
- Yürü, doğru mahkemeye.
Dikkat buyurun.
- Referandum gayrimeşru.
- Referandumun ardından gelen seçim, misliyle gayrimeşru.
- Seçimin getirdiği hükümet ve bütçe dahil her türlü icraatı, gayrimeşru.
- Meclis hepten gayrimeşru.
Eh, bu durumda Meclis Başkanı da gayrimeşru sayılır.
Öyleyse?
Binali Bey’in Meclis Başkanığlı’ndan istifasına da gerek kalmamıştır.
Olmayan Meclis’in
Meclis Başkanı mı olurmuş?
Biraz ciddiyet lütfen.
Şartları ve kuralları bile bile girdiğin ve yüzde 60 oy beklediğin bir seçimde, kazanan tarafı gayrimeşru ilan ederken, insan önce biraz düşünmeli ve hatırlamalı “kendisinin o koltuğa nasıl geldiğini.”
Halimize bakın.
Ülkede herşey gayrimeşru, sadece Deniz Baykal’ın
gidiş biçimiyle ‘öbürü’nün
geliş biçimi meşru.
Azizim size iyi yıllar.
Olmayana ergi
Aday öyle mi açıklanır?
Diyecekti ki:
- Gel bakalım buraya Binali.
Fakat heyhat.
Bu Binali denen zat,
Meclis Başkanlığı’ndan hâlâ
istifa etmemiş...
Seçilirse, gayrimeşrudur.
Hatta adaylığı bile gayrimeşru.
- Yürü, doğru mahkemeye.
Dikkat buyurun.
- Referandum gayrimeşru.
- Referandumun ardından gelen seçim, misliyle gayrimeşru.
- Seçimin getirdiği hükümet ve bütçe dahil her türlü icraatı, gayrimeşru.
- Meclis hepten gayrimeşru.
Eh, bu durumda Meclis Başkanı da gayrimeşru sayılır.
Öyleyse?
Binali Bey’in Meclis Başkanığlı’ndan istifasına da gerek kalmamıştır.
Olmayan Meclis’in
Meclis Başkanı mı olurmuş?
Biraz ciddiyet lütfen.
Şartları ve kuralları bile bile girdiğin ve yüzde 60 oy beklediğin bir seçimde, kazanan tarafı gayrimeşru ilan ederken, insan önce biraz düşünmeli ve hatırlamalı “kendisinin o koltuğa nasıl geldiğini.”
Halimize bakın.
Ülkede herşey gayrimeşru, sadece Deniz Baykal’ın
gidiş biçimiyle ‘öbürü’nün
geliş biçimi meşru.
Azizim size iyi yıllar.