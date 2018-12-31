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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Olmayana ergi

31 Aralık 2018

Aday öyle mi açıklanır?

Diyecekti ki:

- Gel bakalım buraya Binali.

Fakat heyhat.

Bu Binali denen zat,

Meclis Başkanlığı’ndan hâlâ

istifa etmemiş...

Seçilirse, gayrimeşrudur.

Hatta adaylığı bile gayrimeşru.

- Yürü, doğru mahkemeye.

Dikkat buyurun.

- Referandum gayrimeşru.

- Referandumun ardından gelen seçim, misliyle gayrimeşru.

- Seçimin getirdiği hükümet ve bütçe dahil her türlü icraatı, gayrimeşru.

- Meclis hepten gayrimeşru.

Eh, bu durumda Meclis Başkanı da gayrimeşru sayılır.

Öyleyse?

Binali Bey’in Meclis Başkanığlı’ndan istifasına da gerek kalmamıştır.

Olmayan Meclis’in

Meclis Başkanı mı olurmuş?

 

Biraz ciddiyet lütfen.

Şartları ve kuralları bile bile girdiğin ve yüzde 60 oy beklediğin bir seçimde, kazanan tarafı gayrimeşru ilan ederken, insan önce biraz düşünmeli ve hatırlamalı “kendisinin o koltuğa nasıl geldiğini.”

Halimize bakın.

Ülkede herşey gayrimeşru, sadece DenizBaykal’ın

gidiş biçimiyle ‘öbürü’nün

geliş biçimi meşru.

Azizim size iyi yıllar.

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