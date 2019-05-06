- Allah seni YSK üyesi yapsın.
Demeyin yahu, günahtır.
Anne babalar, çocuklarını özenle büyütüyorlar, okutuyorlar:
- Benim evladım hukuk fakültesini bitirecek, en yüksek yerlere gelecek, Yargıtay’a, Danıştay’a, AYM’ye seçilecek, YSK’ya atanacak, belki YSK’ya başkan bile olacak.
Derken...
Al sana YSK.
Hayat ne güzel.
- Müjde anneciğim oğlun YSK üyesi oldu.
- İyi halt etti.
*
“Müebbet”
Cezaevindeki gazetecilerin isimlerini meydanlarda sayıp döküp kendinize alkış topladınız ama hakim ve savcılara hakaret ede ede, o gazetecileri iyice ateşe attınız. Hak, hukuk, adalet böyle mi aranır? Ahmet Altan’dan, Ali Bulaç’tan, Nazlı Ilıcak’a kadar hepsine kötülüğünüz oldu.
Bakalım, daha kimleri yakacaksınız.
Gölge etmeyin bari, çekilin, biraz uzak durun. Zira sizin referansınız, gazetecilere müebbet olarak yansıyor.
*
Kitap
Candaş Tolga Işık’ın kitabı çıktı. Adına 40 demiş.
Candaş, başarılı çizgisini bu kitapla süslüyor... 40.
Yazılarında hep yakaladığı o hınzırca ayrıntılar, bu kitapta da onun hayata bakışı olarak bize gülümsemektedir. Tavsiye ederim: Başucunuzda bulunsun.
Oldu olacak
Yeni bir beddua:
- Allah seni YSK üyesi yapsın.
Demeyin yahu, günahtır.
Anne babalar, çocuklarını özenle büyütüyorlar, okutuyorlar:
- Benim evladım hukuk fakültesini bitirecek, en yüksek yerlere gelecek, Yargıtay’a, Danıştay’a, AYM’ye seçilecek, YSK’ya atanacak, belki YSK’ya başkan bile olacak.
Derken...
Al sana YSK.
Hayat ne güzel.
- Müjde anneciğim oğlun YSK üyesi oldu.
- İyi halt etti.
*
“Müebbet”
Cezaevindeki gazetecilerin isimlerini meydanlarda sayıp döküp kendinize alkış topladınız ama hakim ve savcılara hakaret ede ede, o gazetecileri iyice ateşe attınız. Hak, hukuk, adalet böyle mi aranır? Ahmet Altan’dan, Ali Bulaç’tan, Nazlı Ilıcak’a kadar hepsine kötülüğünüz oldu.
Bakalım, daha kimleri yakacaksınız.
Gölge etmeyin bari, çekilin, biraz uzak durun. Zira sizin referansınız, gazetecilere müebbet olarak yansıyor.
*
Kitap
Candaş Tolga Işık’ın kitabı çıktı. Adına 40 demiş.
Candaş, başarılı çizgisini bu kitapla süslüyor... 40.
Yazılarında hep yakaladığı o hınzırca ayrıntılar, bu kitapta da onun hayata bakışı olarak bize gülümsemektedir. Tavsiye ederim: Başucunuzda bulunsun.