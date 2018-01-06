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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ölçüye dikkat

6 Ocak 2018

Görüyor musunuz, demokraside neler olabiliyor.

Partinin küçüğü büyüğü yok. Sadece zamanın ruhu var, bir de siyaset üretmek kapasitesi var... Ya da yok.

İşte MHP.

Mecliste sonuncu partidir ama birbuçuk yıldır siyaseti o dizayn ediyor.

Sistem değişikliği, hatta rejimin akıbeti, onun basiretine muhtaç.

Kolay değil.

Bunun sorumluluğu da var.

***

Dahası...

Saadet Partisi (SP), mecliste bile değil ama itibarlı parti. Sayısal değilse de siyasal ağırlığa sahip...

Hele C. Başkanlığı seçiminde, cüssesinden büyük rol oynayabilir. 100 bin imzaya muhtaç olmadan, Fransız Macron gibi bir aday bulup onu pekala parlatabilir.

BBP’yi ve DSP’yi de önemli gördüğümü hep belirtmişimdir.

***

Baraj yüzde 50’ye yükselince, ittifaklar kaçınılmaz oldu.

CHP’nin tercihi henüz belli değil ama AKParti-MHP ittifakı kesin gibi görünüyor. Özellikle de önce Kürt oyları gündeme geliyor. Niye? Herkes bilir ki, MHP’nin Kürtlerle hiçbir sorunu yok, PKK’yla var. AK Parti’nin de öyle değil mi? Yani o ittifakta bir yanlışlık gözükmüyor. Orası tamam... Şimdi, İyi Parti dahil muhalefet cephesindeki gelişmeleri beklemekteyiz.

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