Ezberciler’e göre “yeni bir dünya kurulur ve Türkiye o dünyada yerini alır.”
Demesi kolay.
Ama sorarlar adama:
- Öyle bir yer aldınız mı?
Hangi dünyada? Ne zaman?
***
Biz gerçeğe dönelim.
“Türkiye’yi mahvedeceğini” söyleyen Trump’a, iktidarın tepkisi hafif bulundu, ana muhalefetin tepkisi ise fazla bulundu.
Halbuki bir anormallik yok.
İktidar, tıpkı bir iktidar gibi davranmıştır, muhalefet de tıpkı bir muhalefet gibi.
Keşke hep böyle devam etse.
Derler ya:
- Bekâra karı boşamak kolaydır.
***
Zaman zaman “7 düvel’e meydan okuyan” iktidar, eleştiriliyordu. Muhalefet ise hep 7 düvelden yana tavır koyuyordu. Tabii o da eleştiriliyordu.
Normale dönüyoruz. Fena mı?
Trump’a karşı iktidar, ihtiyatlı bir tüccar gibi konuştu. Muhalefet ise “bu tehditler bize sökmez” diyerek milli gururu okşadı.
Bence doğru olan budur.
Tabii ölçüsü var.
Ne teslimiyet, ne de yeldeğirmenlerine hücum.
Bütün mesele aklıselim.
İhtimaller
DEVLET BAHÇELİ’nin Suriye’de güvenli bölge’yle ilgili endişeleri giderilebilir mi? İhtimal, bence % 51.
Peki, Bahçeli tatmin olur mu?
Eh, % 49.
.........
BAY TRUMP’tan bu geceyarısı yine topal ördekvari bir tweet gelir mi?
Hiç şüpheniz olmasın % 99.
.........
İç politikaya yarın döneriz. İzmir ve Gaziantep çok enteresan.
Ölçü kaçmasın
Ezberciler’e göre “yeni bir dünya kurulur ve Türkiye o dünyada yerini alır.”
Demesi kolay.
Ama sorarlar adama:
- Öyle bir yer aldınız mı?
Hangi dünyada? Ne zaman?
***
Biz gerçeğe dönelim.
“Türkiye’yi mahvedeceğini” söyleyen Trump’a, iktidarın tepkisi hafif bulundu, ana muhalefetin tepkisi ise fazla bulundu.
Halbuki bir anormallik yok.
İktidar, tıpkı bir iktidar gibi davranmıştır, muhalefet de tıpkı bir muhalefet gibi.
Keşke hep böyle devam etse.
Derler ya:
- Bekâra karı boşamak kolaydır.
***
Zaman zaman “7 düvel’e meydan okuyan” iktidar, eleştiriliyordu. Muhalefet ise hep 7 düvelden yana tavır koyuyordu. Tabii o da eleştiriliyordu.
Normale dönüyoruz. Fena mı?
Trump’a karşı iktidar, ihtiyatlı bir tüccar gibi konuştu. Muhalefet ise “bu tehditler bize sökmez” diyerek milli gururu okşadı.
Bence doğru olan budur.
Tabii ölçüsü var.
Ne teslimiyet, ne de yeldeğirmenlerine hücum.
Bütün mesele aklıselim.
İhtimaller
DEVLET BAHÇELİ’nin Suriye’de güvenli bölge’yle ilgili endişeleri giderilebilir mi? İhtimal, bence % 51.
Peki, Bahçeli tatmin olur mu?
Eh, % 49.
.........
BAY TRUMP’tan bu geceyarısı yine topal ördekvari bir tweet gelir mi?
Hiç şüpheniz olmasın % 99.
.........
İç politikaya yarın döneriz. İzmir ve Gaziantep çok enteresan.