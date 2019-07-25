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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Odak noktaları

25 Temmuz 2019

ABD’nin, eşkıya’ya verdiği silahları geri almasına hiç gerek kalmadı. Mehmetçik onları teker teker topluyor zaten.

***

Lakin, ABD heyetiyle hâlâ ne konuşulur anlamam. Düşmanını silahlandıranlar, güvenli bölge’nin kontrolünü hiç sana verir mi? Yahu, adam senin “kendini savunmanı” istemiyor. S-400’lere de bundan kızıyor. Hâlâ anlaşılamadı mı?

***

Suriye’den yine roket atıyorlar.

Kim atıyor bunları?

Vallaha herkes atıyor olabilir ama YPG değildir. Çünkü “YPG bize saldırmaz.”

Nereden biliyorum?

Söyleyemem... Utanıyorum.

***

Gelelim Birleşik Krallığa.

Yeni Başbakan Boris Johnson’un dedesi beni ilgilendirmiyor. Ben Johnson’un Türkiye Cumhuriyeti’ne nasıl yaklaşacağına bakarım.

***

Beri tarafta...

Hani, kedileri boğazından ağaca asan, köpeklerin ayaklarını kesen manyaklar var ya?

Filistinlilere yapılan zulüm de aynı ona benziyor.

Ve dünya seyrediyor.

***

Gelelim bizim mahalleye.

Dr.Canan Kaftancıoğlu için “Kılıçdaroğlu’na rağmen” diyemem ama CHP genel başkanlığına -bence- en yakın adaydır.

Yakışır da.

***

Bayram geliyor.

Tatil hiç 4 günle sınırlı olur mu efendim?

Türk insanı ne yapıp edip, ucundan kenarından girip, mutlaka bir yolunu bulup, onu 9 güne çıkaracaktır, korkmayın.

***

Son bir not...

-Küçük ayrıntılar.

-İnce nüans farkı.

-Oldukça mükemmel.

Ne bunlar?

Bunlar TV reklamlarından inciler.

Nasıl Türkçe ama?

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