ABD’nin, eşkıya’ya verdiği silahları geri almasına hiç gerek kalmadı. Mehmetçik onları teker teker topluyor zaten.
***
Lakin, ABD heyetiyle hâlâ ne konuşulur anlamam. Düşmanını silahlandıranlar, güvenli bölge’nin kontrolünü hiç sana verir mi? Yahu, adam senin “kendini savunmanı” istemiyor. S-400’lere de bundan kızıyor. Hâlâ anlaşılamadı mı?
***
Suriye’den yine roket atıyorlar.
Kim atıyor bunları?
Vallaha herkes atıyor olabilir ama YPG değildir. Çünkü “YPG bize saldırmaz.”
Nereden biliyorum?
Söyleyemem... Utanıyorum.
***
Gelelim Birleşik Krallığa.
Yeni Başbakan Boris Johnson’un dedesi beni ilgilendirmiyor. Ben Johnson’un Türkiye Cumhuriyeti’ne nasıl yaklaşacağına bakarım.
***
Beri tarafta...
Hani, kedileri boğazından ağaca asan, köpeklerin ayaklarını kesen manyaklar var ya?
Filistinlilere yapılan zulüm de aynı ona benziyor.
Ve dünya seyrediyor.
***
Gelelim bizim mahalleye.
Dr. Canan Kaftancıoğlu için “Kılıçdaroğlu’na rağmen” diyemem ama CHP genel başkanlığına -bence- en yakın adaydır.
Yakışır da.
***
Bayram geliyor.
Tatil hiç 4 günle sınırlı olur mu efendim?
Türk insanı ne yapıp edip, ucundan kenarından girip, mutlaka bir yolunu bulup, onu 9 güne çıkaracaktır, korkmayın.
***
Son bir not...
- Küçük ayrıntılar.
- İnce nüans farkı.
- Oldukça mükemmel.
Ne bunlar?
Bunlar TV reklamlarından inciler.
Nasıl Türkçe ama?
Odak noktaları
ABD’nin, eşkıya’ya verdiği silahları geri almasına hiç gerek kalmadı. Mehmetçik onları teker teker topluyor zaten.
***
Lakin, ABD heyetiyle hâlâ ne konuşulur anlamam. Düşmanını silahlandıranlar, güvenli bölge’nin kontrolünü hiç sana verir mi? Yahu, adam senin “kendini savunmanı” istemiyor. S-400’lere de bundan kızıyor. Hâlâ anlaşılamadı mı?
***
Suriye’den yine roket atıyorlar.
Kim atıyor bunları?
Vallaha herkes atıyor olabilir ama YPG değildir. Çünkü “YPG bize saldırmaz.”
Nereden biliyorum?
Söyleyemem... Utanıyorum.
***
Gelelim Birleşik Krallığa.
Yeni Başbakan Boris Johnson’un dedesi beni ilgilendirmiyor. Ben Johnson’un Türkiye Cumhuriyeti’ne nasıl yaklaşacağına bakarım.
***
Beri tarafta...
Hani, kedileri boğazından ağaca asan, köpeklerin ayaklarını kesen manyaklar var ya?
Filistinlilere yapılan zulüm de aynı ona benziyor.
Ve dünya seyrediyor.
***
Gelelim bizim mahalleye.
Dr. Canan Kaftancıoğlu için “Kılıçdaroğlu’na rağmen” diyemem ama CHP genel başkanlığına -bence- en yakın adaydır.
Yakışır da.
***
Bayram geliyor.
Tatil hiç 4 günle sınırlı olur mu efendim?
Türk insanı ne yapıp edip, ucundan kenarından girip, mutlaka bir yolunu bulup, onu 9 güne çıkaracaktır, korkmayın.
***
Son bir not...
- Küçük ayrıntılar.
- İnce nüans farkı.
- Oldukça mükemmel.
Ne bunlar?
Bunlar TV reklamlarından inciler.
Nasıl Türkçe ama?