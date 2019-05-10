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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Öbür köşe

10 Mayıs 2019

Sınır ötesinden atış yapıyorlar.

Anadolu delikanlılarını, Amerikan silahlarıyla, Amerikan mermileriyle şehit ediyorlar.

***

Mesele derin... YPG hele şöyle bir kenarda dursun. Onunla ve cici babası PKK’yla tam 35 yıldır zaten tanışıyoruz.

“YPG bize mi saldıracak” diyenlere de epey aşinayız... Onlar da hele şöyle bir

kenarda dursun.

Ama öbürünü nereye koyacağız?

***

Öbürü?

Yani Amerika?

Bu gönül, onunla nasıl barışır?

Devlet ilişkileri resmen devam etse bile, Türk milletinin kalbini yıllarca tamir edemez Amerika.

Yanımıza sokulamaz.

Hangi maskeyi takarsa taksın, teşhisi kolaydır... Kendini gizleyecek

bir becerisi de yok.

PKK ondan daha akıllı

bir düşman.

Hal ve gidiş

Mazbata, göreve başlarken veriliyor.

Keşke bir belge de 5 yılın sonunda görev biterken verilse... Karne gibi: Notları görelim...

Zayıf mı, orta mı, iyi mi, pekiyi mi?

Seçilmiş Belediye Başkanlarının gurur duyacakları asıl belge odur işte.

 

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