Sınır ötesinden atış yapıyorlar.
Anadolu delikanlılarını, Amerikan silahlarıyla, Amerikan mermileriyle şehit ediyorlar.
***
Mesele derin... YPG hele şöyle bir kenarda dursun. Onunla ve cici babası PKK’yla tam 35 yıldır zaten tanışıyoruz.
“YPG bize mi saldıracak” diyenlere de epey aşinayız... Onlar da hele şöyle bir
kenarda dursun.
Ama öbürünü nereye koyacağız?
***
Öbürü?
Yani Amerika?
Bu gönül, onunla nasıl barışır?
Devlet ilişkileri resmen devam etse bile, Türk milletinin kalbini yıllarca tamir edemez Amerika.
Yanımıza sokulamaz.
Hangi maskeyi takarsa taksın, teşhisi kolaydır... Kendini gizleyecek
bir becerisi de yok.
PKK ondan daha akıllı
bir düşman.
Hal ve gidiş
Mazbata, göreve başlarken veriliyor.
Keşke bir belge de 5 yılın sonunda görev biterken verilse... Karne gibi: Notları görelim...
Zayıf mı, orta mı, iyi mi, pekiyi mi?
Seçilmiş Belediye Başkanlarının gurur duyacakları asıl belge odur işte.
Öbür köşe
Sınır ötesinden atış yapıyorlar.
Anadolu delikanlılarını, Amerikan silahlarıyla, Amerikan mermileriyle şehit ediyorlar.
***
Mesele derin... YPG hele şöyle bir kenarda dursun. Onunla ve cici babası PKK’yla tam 35 yıldır zaten tanışıyoruz.
“YPG bize mi saldıracak” diyenlere de epey aşinayız... Onlar da hele şöyle bir
kenarda dursun.
Ama öbürünü nereye koyacağız?
***
Öbürü?
Yani Amerika?
Bu gönül, onunla nasıl barışır?
Devlet ilişkileri resmen devam etse bile, Türk milletinin kalbini yıllarca tamir edemez Amerika.
Yanımıza sokulamaz.
Hangi maskeyi takarsa taksın, teşhisi kolaydır... Kendini gizleyecek
bir becerisi de yok.
PKK ondan daha akıllı
bir düşman.
Hal ve gidiş
Mazbata, göreve başlarken veriliyor.
Keşke bir belge de 5 yılın sonunda görev biterken verilse... Karne gibi: Notları görelim...
Zayıf mı, orta mı, iyi mi, pekiyi mi?
Seçilmiş Belediye Başkanlarının gurur duyacakları asıl belge odur işte.