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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

“O kafa”

8 Aralık 2019

Ceren niye öldürüldü?

Kadın olduğu için mi?

İnsan olduğu için mi?

Aman Allahım... Balerin olduğu için öldürüldü diyen “sosyal arkadaşlar” bile var.

.........

Yahu o canavar, o katil,

bale nedir bilmez ki...

Üstelik kızı tanımıyor da...

Öyleyse nedir bu saplantı? Kutuplaşma denen yangına,

bir odun daha atmaktır.

Laik - antilaik meselesi.

Hâlâ mı?

Senfoni orkestrasını

gösterip işte çağdaş Türkiye diyerek bir köşeye kilitlenmek, 28 Şubat’ta kaldı sanıyorduk.

Kafa, o kafa.

Cinayet kadar vahim.

 

Pazar notları

Belediye Başkanları’nın 6 aylık performansları bize şöyle bir fikir veriyor: Hizmet aşkı’yla işe sarılanların, arkalarındaki halk desteği daha da artmış... En çarpıcı örnek MansurYavaş... Artı 5 puan. (Kaynak Adil Gür)

***

Küçük Belediye, Büyük Belediye yok. Yükselen Belediye var. Örnek: Gaziantep’in ilçesi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tazmazoğlu... İlçeyi adeta şehirleştiriyor. Üçüncü dönemidir. Hâlâ sabahın 5’inde

iş başında... Gözü hizmetten

başka bir şey görmüyor.

- Hangi partidendir?

Merak edip sormadım bile.

***

Oy yoksa hizmet de yok

devri bitmiştir. “Oy vermediği için” cezalandırılıp ilçeye döndürülen

il bile gördük biz... Şimdi öyle mi? Artık hizmet yarışı var. Türkiye, belediyelerle kalkınıyor: “Halka yücelen merdivenler.”

***

Bir tane de Komünist Belediye Başkanı var. Bana ne onun komünistliğinden... Yaptığı işe bakarım. Kaldı ki, siyasete hiç bulaşmıyor. Böyle komünist bulsam, ben de oy veririm.

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