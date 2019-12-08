Kadın olduğu için mi?
İnsan olduğu için mi?
Aman Allahım... Balerin olduğu için öldürüldü diyen “sosyal arkadaşlar” bile var.
.........
Yahu o canavar, o katil,
bale nedir bilmez ki...
Üstelik kızı tanımıyor da...
Öyleyse nedir bu saplantı? Kutuplaşma denen yangına,
bir odun daha atmaktır.
Laik - antilaik meselesi.
Hâlâ mı?
Senfoni orkestrasını
gösterip işte çağdaş Türkiye diyerek bir köşeye kilitlenmek, 28 Şubat’ta kaldı sanıyorduk.
Kafa, o kafa.
Cinayet kadar vahim.
Pazar notları
Belediye Başkanları’nın 6 aylık performansları bize şöyle bir fikir veriyor: Hizmet aşkı’yla işe sarılanların, arkalarındaki halk desteği daha da artmış... En çarpıcı örnek Mansur Yavaş... Artı 5 puan. (Kaynak Adil Gür)
***
Küçük Belediye, Büyük Belediye yok. Yükselen Belediye var. Örnek: Gaziantep’in ilçesi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tazmazoğlu... İlçeyi adeta şehirleştiriyor. Üçüncü dönemidir. Hâlâ sabahın 5’inde
iş başında... Gözü hizmetten
başka bir şey görmüyor.
- Hangi partidendir?
Merak edip sormadım bile.
***
Oy yoksa hizmet de yok
devri bitmiştir. “Oy vermediği için” cezalandırılıp ilçeye döndürülen
il bile gördük biz... Şimdi öyle mi? Artık hizmet yarışı var. Türkiye, belediyelerle kalkınıyor: “Halka yücelen merdivenler.”
***
Bir tane de Komünist Belediye Başkanı var. Bana ne onun komünistliğinden... Yaptığı işe bakarım. Kaldı ki, siyasete hiç bulaşmıyor. Böyle komünist bulsam, ben de oy veririm.
“O kafa”
Ceren niye öldürüldü?
Kadın olduğu için mi?
İnsan olduğu için mi?
Aman Allahım... Balerin olduğu için öldürüldü diyen “sosyal arkadaşlar” bile var.
.........
Yahu o canavar, o katil,
bale nedir bilmez ki...
Üstelik kızı tanımıyor da...
Öyleyse nedir bu saplantı? Kutuplaşma denen yangına,
bir odun daha atmaktır.
Laik - antilaik meselesi.
Hâlâ mı?
Senfoni orkestrasını
gösterip işte çağdaş Türkiye diyerek bir köşeye kilitlenmek, 28 Şubat’ta kaldı sanıyorduk.
Kafa, o kafa.
Cinayet kadar vahim.
Pazar notları
Belediye Başkanları’nın 6 aylık performansları bize şöyle bir fikir veriyor: Hizmet aşkı’yla işe sarılanların, arkalarındaki halk desteği daha da artmış... En çarpıcı örnek Mansur Yavaş... Artı 5 puan. (Kaynak Adil Gür)
***
Küçük Belediye, Büyük Belediye yok. Yükselen Belediye var. Örnek: Gaziantep’in ilçesi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tazmazoğlu... İlçeyi adeta şehirleştiriyor. Üçüncü dönemidir. Hâlâ sabahın 5’inde
iş başında... Gözü hizmetten
başka bir şey görmüyor.
- Hangi partidendir?
Merak edip sormadım bile.
***
Oy yoksa hizmet de yok
devri bitmiştir. “Oy vermediği için” cezalandırılıp ilçeye döndürülen
il bile gördük biz... Şimdi öyle mi? Artık hizmet yarışı var. Türkiye, belediyelerle kalkınıyor: “Halka yücelen merdivenler.”
***
Bir tane de Komünist Belediye Başkanı var. Bana ne onun komünistliğinden... Yaptığı işe bakarım. Kaldı ki, siyasete hiç bulaşmıyor. Böyle komünist bulsam, ben de oy veririm.