Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>O kafa
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

O kafa

2 Haziran 2019

Uzman kadrolar, aylarca çalıştı, kafa yordu, yargı reformuna dair ortaya bir yol haritası koydu... Sanki kabahat etti.

“Yarı aydın yarı görgün” beyzadelere beğendirmek ne mümkün. Yahu bir kerecik olsun memnun kalın, eksik gedik de bulsanız, bir kerecik olsun elinize sağlık deyin.

Bu huy değişmedikçe, yasalar değişmiş ne yazar?

***

Bazı Barolar, bu çalışmaya katılmadılar.

Bâri tutarlı bir tavır, bravo... Yok hükmünde saydıkları “müflis bir sistemin içinde bulunmak” istemediler. Bu tavırlarını belki daha da geliştirir, yarın bir bakarsınız “bu düzende avukatlık yapmam” deyip belki mesleği bile terk ederler.

Ne yapsaydılar sahi?

Siyasi partiler gibi, rejimi hem gayrimeşru sayıp hem de aynı rejimin bir parçası olarak her seçimde tıpış tıpış sandığa mı gitseydiler?

Not:

HDP’nin bir açıklaması var.

Pençe Operasyonu’nu, toplumun barış umudu’na bir saldırı olarak görüyor ve ülkenin geleceğine yapılan bu en büyük kötülüğe, muhalefetin karşı durmasını istiyor.

HDP ister. Ona lafım yok.

Ama muhalefet ne cevap veriyor?

Onu nasıl öğreneceğiz?

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
60 saniyelik bir hikayeUğur MELEKE60 saniyelik bir hikaye02.06.2019
Cübbeli’nin Mercedes’i Sahabe-i Kiram’ın devesiAhmet HAKANCübbeli’nin Mercedes’i Sahabe-i Kiram’ın devesi02.06.2019
Tarihten vazgeçemeyizİlber OrtaylıTarihten vazgeçemeyiz02.06.2019
YORUMU SİZ YAPINAteş BAKANYORUMU SİZ YAPIN!02.06.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.