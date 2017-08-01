Parktaki kadının kılığına karışan o yobaz ne ise, Atatürk heykeline saldıran ticani de o.

Otobüsteki şortlu kıza uçan tekme de o... Aynı kafa.

***

Bunlara münferit olaylar deyip geçmek de var ama arka arkaya o kadar çok laik cumhuriyet karşıtı hareketler gördük ki... Alt alta koyup topladığımız zaman, müthiş bir grafik çıkıyor.

Ne büyük tesadüf.

***

Organize bir hareket olduğundan bile şüpheleniyor insan...

Acaba bu da mı bir örgüt işi?

Zannetmem.

Ama sağımız solumuz, önümüz arkamız, her türlü örgütle kuşatıldığı için, artık diken üstündeyiz. Doğal afete bile neredeyse şüpheyle bakıyoruz.

O derece yani.

***

Kadınlarımıza bravo.

İklimde bir arıza olduğunu hemen fark ederek, harekete geçtiler:

- Kıyafetime karışma.

Mesele sırf kıyafet değil.

Cumhuriyetin bütün değerleri.

İçinde Muasır Medeniyet de var Mütedeyyin Kesim’e saygı da var:

- Karışma... Eda Taşpınar’ın kıyafetine karışma, Merve Kavakçı’nın kıyafetine de karışma.

...

Bu arada erkek milleti ne yapıyor?

Hiç... Oturmuş seyrediyor. Halbuki kadına yapılan bütün bu saldırıların vebali onlarındır.

Not 1:

Kanada’da yaşayan Türkler, 29 Ekim kutlamalarına müzisyen İlham Gencer’i davet ettiler. İlham Gencer, laik cumhuriyetle aynı yaşta, ateşli bir milliyetçidir. Bu bakımdan, bu davet, müzikten de öte bir nezaket taşıyor.

Not 2:

Fatih Terim Parkı’na, Metin Oktay’ın adını vermişler.

Metin eğer yaşasaydı, bunu asla kabul etmezdi.