Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Rauf TAMER>O duygu
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

O duygu

27 Eylül 2017

İnsan manzaralarına bakın.

Savaş tehlikesine dair en ufak bir telaş görüyor musunuz?

Hayır.

Sınıra asker yığdığımız halde, kimsede bir panik yok.

Şarapçılar biracılar, yine meyhanede demleniyorlar. Rakıcılar yine çilingir sofrasında her gece siyaset üretiyorlar.

Çirkin sesli güzel kızlar sahneleri hiç boş bırakmıyorlar. Tencereyi ocakta unutan tombul kadınlar, televizyon dizilerini hiç kaçırmıyorlar. Futbolda 3 büyükler yine aynı tempoda yarışıyorlar.

Kalabalıklar... Kalabalıklar.

***

Bir millet için büyük metanet bu.

Başbakan Binali Yıldırım da “savaşa falan girdiğimiz yok, herkes rahat olsun” deyince, insanlar daha coşup havai fişekleri patlatıyorlar. Tayyip Erdoğan’ın “bir gece ansızın gelebiliriz” mesajını bile bir savaşa değil,

olsa olsa Fırat Kalkanı gibi noktasal operasyonlara hamlediyorlar.

***

Sahiden bir metanet mi bu?

Yoksa bir özgüven mi?

Yoksa ne olacaksa olsun artık türünden bir “battı balık” duruşu mu?

Öyle ya.

Cihan devletlerinin Türkiye üzerindeki çirkin oyunları, bizi canımızdan bezdireceğine, bilakis, yüksek bir moral’e taşımış olabilir.

Şahsen ben, böyle bir moral taşıyorum.

Baş sebep:

-CHP’nin keskin tavrı.

***

Bunu biraz açayım.

CHP, muhalefet üslubunu şimdilik bir kenara bırakıp, hatta diplomaside kusur aramaktan bile şimdilik vazgeçip, tam bir milli duruş sergilemiş, birlik ve beraberliği ateşlemiştir.

Bendeki yüksek moralin kaynağı galiba budur.

“Başka ne bekliyordun” diyebilirsiniz.

Demeyin.

İhtiyacım varmış demek.

Şimdi kendimi çok kuvvetli hissediyorum.

 

Not:

Kadri Gürsel’e geçmiş olsun.

Öbür arkadaşların da tahliyelerini diliyorum.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri