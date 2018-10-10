Kayda geçilecek birkaç nokta var ki, arşivlerde bulunsun istedim.
Birincisi... Aziz Kocaoğlu... İzmir Belediye Başkanı.
“Siyaseti bırakıyorum” dedi.
Bence bırakamaz.
Daha doğrusu, bıraktırmazlar.
Nitekim “aday değilim” falan diyor ama partisinden ayrılacağını söylemiyor. Organik bağı devam edecek.
İyi ya işte.
Atasözü gibi bir lafı hatırlatayım ona:
- Siyasetin tek kapısı vardır. Oradan girersin. Ama çıkış kapısı yoktur.
Evet... Kayda geçsin.
***
İkincisi...
Kayıp gazeteciye dair.
Kaşıkçı, Türk değil.
Türk vatandaşı değil.
Kaybolduğu yer Türk toprağı değil.
Buna rağmen olay bize mi fatura edilecek?
Yok artık daha neler.
Kılıçdaroğlu, adamın can güvenliğini bile sağlayamadığımızı söylüyor ve soruyor:
- Bu nasıl bir ülke?
Bunu da kayda geçiyorum.
Eğer şaka yapmışsa kayıttan düşerim.
***
Üçüncüsü...
CHP sözcüsü Faik Öztrak, gayet kesin konuşuyor:
- “İttifak, gündemimizde yok” dedi. Gazeteciler üsteleyince de “öküzün altında buzağı aramayın” diye kesti attı.
CHP’nin Atatürkçü seçmenlerine müjdem budur işte:
- Atatürk yaşasaydı, HDP’yle hiçbir şekilde ittifak yapmazdı.
Demek ki Kılıçdaroğlu da yapmayacak.
Ne olur ne olmaz.
Ben kayda geçeyim de, sonra papaz olmayalım.
Not düşelim
Kayda geçilecek birkaç nokta var ki, arşivlerde bulunsun istedim.
Birincisi... Aziz Kocaoğlu... İzmir Belediye Başkanı.
“Siyaseti bırakıyorum” dedi.
Bence bırakamaz.
Daha doğrusu, bıraktırmazlar.
Nitekim “aday değilim” falan diyor ama partisinden ayrılacağını söylemiyor. Organik bağı devam edecek.
İyi ya işte.
Atasözü gibi bir lafı hatırlatayım ona:
- Siyasetin tek kapısı vardır. Oradan girersin. Ama çıkış kapısı yoktur.
Evet... Kayda geçsin.
***
İkincisi...
Kayıp gazeteciye dair.
Kaşıkçı, Türk değil.
Türk vatandaşı değil.
Kaybolduğu yer Türk toprağı değil.
Buna rağmen olay bize mi fatura edilecek?
Yok artık daha neler.
Kılıçdaroğlu, adamın can güvenliğini bile sağlayamadığımızı söylüyor ve soruyor:
- Bu nasıl bir ülke?
Bunu da kayda geçiyorum.
Eğer şaka yapmışsa kayıttan düşerim.
***
Üçüncüsü...
CHP sözcüsü Faik Öztrak, gayet kesin konuşuyor:
- “İttifak, gündemimizde yok” dedi. Gazeteciler üsteleyince de “öküzün altında buzağı aramayın” diye kesti attı.
CHP’nin Atatürkçü seçmenlerine müjdem budur işte:
- Atatürk yaşasaydı, HDP’yle hiçbir şekilde ittifak yapmazdı.
Demek ki Kılıçdaroğlu da yapmayacak.
Ne olur ne olmaz.
Ben kayda geçeyim de, sonra papaz olmayalım.