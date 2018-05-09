Not alın not

Bu Muharrem İnce, bana okuldaki Fizik öğretmenimi hatırlatıyor. Ve doğrusu beni o yıllardaki korkulu ders saatlerine tekrar sürüklüyor... Hele kaşlarını çatıp bağırınca ödüm kopuyor... Tahtayı gösterip sanki diyor ki “Rauf efendi, gel bakalım buraya.”

Günler içinde bu travmayı atlatırım inşallah.

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İlk gün dedim ya, çetin ceviz, bir aday Muharrem İnce... Eğer kazanırsa aslında Kılıçdaroğlu kazanmış olacak. Çünkü Fizikçi’den kurtulacak.

Eğer kaybederse yine Kılıçdaroğlu kazanmış olacak. Çünkü Fizikçi’den yine kurtulmuş olacak.

Peki ben ne olacağım hocam?

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Unutmadan...

Eğer hâlâ metal yorgunluğu geçiren ya da rehavete kapılmış AK Partililer varsa, dün Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasını dinleyince, herhalde tekrar canlanıp dirilmişler, safları sıklaştırıp kemikleşmişlerdir. Seçime kadar Kılıçdaroğlu böyle birkaç konuşma daha yaparsa, karşı tarafta rehavet mi kalır?

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Bir not da HDP’ye dair.

Cezaevinde olmasına rağmen Selahattin Demirtaş parti için en doğru aday... Ona Demirbaş da diyebilirsiniz.

Meclis aritmetiğini belirleyecek olan 301’lik çoğunluk ya da 299’luk azınlık, bence HDP’nin performansına bağlı.

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Bir dakika...

Doğu Perinçek’i unutmadım.

Ortada bir ayıp var.

Efendim, Aslan Demokratlar, milleti imza vermeye davet ettiler ama Doğu Perinçek’i “hariç” tuttular.

İnsanlarda ahde vefa mı kalmış? Haydi ondan vazgeçtik ama adalet duygusu nerede?

Yahu Perinçek’in şu soykırım meselesinde Avrupa’da verdiği mücadelenin de mi bir hatırı yoktu?