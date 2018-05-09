Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Not alın not
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Not alın not

9 Mayıs 2018

Bu Muharrem İnce, bana okuldaki Fizik öğretmenimi hatırlatıyor. Ve doğrusu beni o yıllardaki korkulu ders saatlerine tekrar sürüklüyor... Hele kaşlarını çatıp bağırınca ödüm kopuyor... Tahtayı gösterip sanki diyor ki “Rauf efendi, gel bakalım buraya.”

Günler içinde bu travmayı atlatırım inşallah.

***

İlk gün dedim ya, çetin ceviz, bir aday Muharrem İnce... Eğer kazanırsa aslında Kılıçdaroğlu kazanmış olacak. Çünkü Fizikçi’den kurtulacak.

Eğer kaybederse yine Kılıçdaroğlu kazanmış olacak. Çünkü Fizikçi’den yine kurtulmuş olacak.

Peki ben ne olacağım hocam?

***

Unutmadan...

Eğer hâlâ metal yorgunluğu geçiren ya da rehavete kapılmış AK Partililer varsa, dün Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasını dinleyince, herhalde tekrar canlanıp dirilmişler, safları sıklaştırıp kemikleşmişlerdir. Seçime kadar Kılıçdaroğlu böyle birkaç konuşma daha yaparsa, karşı tarafta rehavet mi kalır?

***

Bir not da HDP’ye dair.

Cezaevinde olmasına rağmen Selahattin Demirtaş parti için en doğru aday... Ona Demirbaş da diyebilirsiniz.

Meclis aritmetiğini belirleyecek olan 301’lik çoğunluk ya da 299’luk azınlık, bence HDP’nin performansına bağlı.

***

Bir dakika...

Doğu Perinçek’i unutmadım.

Ortada bir ayıp var.

Efendim, Aslan Demokratlar, milleti imza vermeye davet ettiler ama Doğu Perinçek’i “hariç” tuttular.

İnsanlarda ahde vefa mı kalmış? Haydi ondan vazgeçtik ama adalet duygusu nerede?

Yahu Perinçek’in şu soykırım meselesinde Avrupa’da verdiği mücadelenin de mi bir hatırı yoktu?

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri