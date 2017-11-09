Şimdi geliyorum oraya der demez, daha o yola çıkmadan, vize yasağını ABD hemen yumuşatıverdi, ne haber?

***

Şaka bir yana...

Hukuk olan bir ülkede, devlet kime ve ne güvencesi verecek ki ABD böyle bir laf attı ortaya?

Orada bu işler böyle mi yürüyor?

Her neyse...

Gereken cevap zaten verilmiştir.

***

Başbakan Yıldırım’ın ABD gezisi devam ediyor. Aramızdaki pürüzlerin hepsini değilse bile, bari bir kısmını halleder inşallah.

Gerçi Binali Yıldırım bu tür gezilere pek antrenmanlı sayılmaz ama inandırıcı ve samimi bir duruşu var. O duruş, müzakerelerde pekala işe yarayabilir.

Bir de şu var:

Bildiğimiz kadarıyla Binali Bey akıntıya kürek çekmez.

***

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da Fransa’ya gidiyor.

Aman ha, gözler üzerindedir. Oralarda ağzından yine maksadını aşan bir laf kaçırmasa bari.

Sonra tavzihi çok güç oluyor.

Not:

Arkadaşlar şimdiden baraj-toto oynuyorlar.

- Seçim barajı yüzde kaç olur?

Yine yüzde 10 mu?

Yoksa yüzde 7 mi, yüzde 5 mi, yüzde 3 mü olur?

Bana da sordular.

Dedim ki:

- Devlet Bahçeli yüzde kaç diyorsa o olur.