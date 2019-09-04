Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Nokta atışlar
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Nokta atışlar

4 Eylül 2019

Önce İmamoğlu.

- Diyarbakır’a niye gitti?

Hayır. Soru o değil.

Asıl soru şu:

- Ankara ve İzmir Belediye Başkanları, Diyarbakır’a niye gitmedi?

***

PKK diyor ki:

-Ormanları biz yaktık.

Kimse duymuyor.

Bizim “doğa aşıkları” ise, Kaz Dağları’nda konsere gidiyor. Çünkü orada sosyete var.

Ormanda ne var? Piyanoyu sırtlayıp gitseler ya küle dönmüş ormana.

***

Buna mukabil.

Görevden alınan Belediye Başkanları, hâlâ “PKK’yla ilişkimiz yok” demedi, demiyor. Bilakis... “Sırtlarını PYD’ye, YPG’ye, PKK’ya dayadıklarını” gümbür gümbür söyleyen açık sözlü eşbaşkanlar gördük.

Gel de kıskanma.

***

Herhalde farkındasınız.

Davutoğlu, çok konuşuyor.

Babacan hiç konuşmuyor.

Peki Abdullah Gül?

O, genetik ve bölgesel zekâsını konuşturuyor.

***

Televizyonlarda her gece Ersan Şen’i dinlerken vallaha nabzım 140 atıyor.

-Yahu, dinleme.

Yoo, ille dinleyeceğim.

Konuşması bitince (biterse) nabzım yavaş yavaş normale dönüyor.

***

Bir not da futbola dair.

Falcao’ya sormuşlar.

-Nasıl bir ev istersin?

O da demiş ki:

- Nasıl olursa olsun, yeter ki, küçük bir bahçesi olsun... Akşamları, sabahları idman yapmak için...

.........

Bizimkilere sorsalar derlerdi ki:

- Dubleks olsun, deniz manzaralı olsun, mutlaka havuzu olsun.

Haklılar... Allah kimseyi gördüğünden ayırmasın.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Üç kişilik bir aşk hikâyesiAteş BAKANÜç kişilik bir aşk hikâyesi04.09.2019
Böyle bir sapıklık karşısında insan kusmak istiyorAyşe ARMANBöyle bir sapıklık karşısında insan kusmak istiyor04.09.2019
Sertab’a yapılan saygısızlıkOnur BAŞTÜRKSertab’a yapılan saygısızlık04.09.2019
Üniversitedeki öğretmenim aklımdan çıkmıyorGüzin AblaÜniversitedeki öğretmenim aklımdan çıkmıyor04.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.