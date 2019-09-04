- Diyarbakır’a niye gitti?
Hayır. Soru o değil.
Asıl soru şu:
- Ankara ve İzmir Belediye Başkanları, Diyarbakır’a niye gitmedi?
***
PKK diyor ki:
- Ormanları biz yaktık.
Kimse duymuyor.
Bizim “doğa aşıkları” ise, Kaz Dağları’nda konsere gidiyor. Çünkü orada sosyete var.
Ormanda ne var? Piyanoyu sırtlayıp gitseler ya küle dönmüş ormana.
***
Buna mukabil.
Görevden alınan Belediye Başkanları, hâlâ “PKK’yla ilişkimiz yok” demedi, demiyor. Bilakis... “Sırtlarını PYD’ye, YPG’ye, PKK’ya dayadıklarını” gümbür gümbür söyleyen açık sözlü eşbaşkanlar gördük.
Gel de kıskanma.
***
Herhalde farkındasınız.
Davutoğlu, çok konuşuyor.
Babacan hiç konuşmuyor.
Peki Abdullah Gül?
O, genetik ve bölgesel zekâsını konuşturuyor.
***
Televizyonlarda her gece Ersan Şen’i dinlerken vallaha nabzım 140 atıyor.
- Yahu, dinleme.
Yoo, ille dinleyeceğim.
Konuşması bitince (biterse) nabzım yavaş yavaş normale dönüyor.
***
Bir not da futbola dair.
Falcao’ya sormuşlar.
- Nasıl bir ev istersin?
O da demiş ki:
- Nasıl olursa olsun, yeter ki, küçük bir bahçesi olsun... Akşamları, sabahları idman yapmak için...
.........
Bizimkilere sorsalar derlerdi ki:
- Dubleks olsun, deniz manzaralı olsun, mutlaka havuzu olsun.
Haklılar... Allah kimseyi gördüğünden ayırmasın.
Nokta atışlar
Önce İmamoğlu.
- Diyarbakır’a niye gitti?
Hayır. Soru o değil.
Asıl soru şu:
- Ankara ve İzmir Belediye Başkanları, Diyarbakır’a niye gitmedi?
***
PKK diyor ki:
- Ormanları biz yaktık.
Kimse duymuyor.
Bizim “doğa aşıkları” ise, Kaz Dağları’nda konsere gidiyor. Çünkü orada sosyete var.
Ormanda ne var? Piyanoyu sırtlayıp gitseler ya küle dönmüş ormana.
***
Buna mukabil.
Görevden alınan Belediye Başkanları, hâlâ “PKK’yla ilişkimiz yok” demedi, demiyor. Bilakis... “Sırtlarını PYD’ye, YPG’ye, PKK’ya dayadıklarını” gümbür gümbür söyleyen açık sözlü eşbaşkanlar gördük.
Gel de kıskanma.
***
Herhalde farkındasınız.
Davutoğlu, çok konuşuyor.
Babacan hiç konuşmuyor.
Peki Abdullah Gül?
O, genetik ve bölgesel zekâsını konuşturuyor.
***
Televizyonlarda her gece Ersan Şen’i dinlerken vallaha nabzım 140 atıyor.
- Yahu, dinleme.
Yoo, ille dinleyeceğim.
Konuşması bitince (biterse) nabzım yavaş yavaş normale dönüyor.
***
Bir not da futbola dair.
Falcao’ya sormuşlar.
- Nasıl bir ev istersin?
O da demiş ki:
- Nasıl olursa olsun, yeter ki, küçük bir bahçesi olsun... Akşamları, sabahları idman yapmak için...
.........
Bizimkilere sorsalar derlerdi ki:
- Dubleks olsun, deniz manzaralı olsun, mutlaka havuzu olsun.
Haklılar... Allah kimseyi gördüğünden ayırmasın.