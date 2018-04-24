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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Nokta atışlar

24 Nisan 2018

Güneş motelleri mi dediniz?

Hayır, hiç benzemiyor.

Orada menfaat vardı.

Burada feragat var.

Bülent Tezcan haklı.

Demokrasi tarihinde görülmemiş bir jest bu.

Kolay değil.

Egemenliği bir başkasına devrediyorsunuz.

Hem de Egemenlik Bayramı’nı tam kutlarken.

Hem de talimatla.

15 kişi, bu taraftan öbür tarafa.

***

Güneş motelleri şöyle dursun, 28 Şubat’a da hiç benzemiyor.

28 Şubat...

Akşener’e sorun da anlatsın. 34 kişi nasıl bu taraftan öbür tarafa geçmişti.

Menfaat vardı.

Burada feragat var.

Milletin verdiği temsil yetkisini, devrediyorsunuz. Kolay mı?

Bunu herkes yapamaz.

Gerçi demokrasiyle pek bağdaşmıyor ama bunu demokrasiyi yüceltmek için yaptığınıza göre, kim ne diyebilir?

***

Lakin bu 15 arkadaşın durumu ne olacak?

Tekrar milletvekilliğine aday gösterilecekler mi, yoksa

“işe yaramaz” gerekçesiyle ıskartaya mı çıktılar? Yani, “alın sizin olsun, alın, hayrını görün.” Böyle bir şeyse bile, nereden bildiniz? Nasıl seçtiniz bu 15 kişiyi?

Kura mı çektiniz? Sakın hak yemiş olmayasınız?

***

Her neyse...

Ödünç oy bilirdik de ödünç milletvekili’yle

ilk defa karşılaşıyoruz.

Lakin çok merak ediyorum bu 15 kişi, seve seve mi gittiler yoksa birk angarya mı üstleniyorlar?

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