Gelsin...
Kimse Türkiye’yi S-400 satın almak’tan vazgeçiremez ama Amerika, Rusya’yı bize S-400 satmak’tan vazgeçirebilir, dikkat.
***
Zannediyoruz ki F-35 projesinden Türkiye’yi dışlamanın bir hukuki bedeli vardır.
Vardır da Amerika için hukuk sadece filmlerde vardır.
***
Peki, dönelim içeriye.
Üç soru:
Selçuk Bayraktar’la niçin uğraşıyorlar? Çünkü terörün başına İHA’ları o bela etti...
.........
Süleyman Soylu’yu niçin sevmiyorlar? Çünkü terörle boğuşuyor.
.........
Hulusi Akar niçin hep hedef tahtası? E çünkü yurt savunmasında 1 numara. Hayır, daha da mühimi: 15 Temmuz gecesi, yere yatırılıp kafasına silah dayadıkları halde darbe bildirisi’ni imzalamadı.
***
“Kılıçdaroğlu bir daha şehit cenazesine gitmesin” diyeceğimize, “İnşallah bir daha şehit cenazesi gelmesin” diyelim.
***
Siyasete dönersek:
“Benzemez partilerin ittifakı” diye bir ucube yok artık. CHP bile eski 4 eğilim’den oluşuyor, fena mı? Ben buna 5’inci eğilim diyorum.
***
Ne cevherler var.
Uzman geçinen arkadaş televizyonda diyor ki:
“3 Kasım’da pekalâ erken genel seçim yapabiliriz.”
İlahi dostum.
24 Haziran seçimi neydi, bilir misin? 3 Kasım’ın erkene alınışıydı... İyi uykular sana.
Nokta atış
Yumurta kapıya geldi...
Gelsin...
Kimse Türkiye’yi S-400 satın almak’tan vazgeçiremez ama Amerika, Rusya’yı bize S-400 satmak’tan vazgeçirebilir, dikkat.
***
Zannediyoruz ki F-35 projesinden Türkiye’yi dışlamanın bir hukuki bedeli vardır.
Vardır da Amerika için hukuk sadece filmlerde vardır.
***
Peki, dönelim içeriye.
Üç soru:
Selçuk Bayraktar’la niçin uğraşıyorlar? Çünkü terörün başına İHA’ları o bela etti...
.........
Süleyman Soylu’yu niçin sevmiyorlar? Çünkü terörle boğuşuyor.
.........
Hulusi Akar niçin hep hedef tahtası? E çünkü yurt savunmasında 1 numara. Hayır, daha da mühimi: 15 Temmuz gecesi, yere yatırılıp kafasına silah dayadıkları halde darbe bildirisi’ni imzalamadı.
***
“Kılıçdaroğlu bir daha şehit cenazesine gitmesin” diyeceğimize, “İnşallah bir daha şehit cenazesi gelmesin” diyelim.
***
Siyasete dönersek:
“Benzemez partilerin ittifakı” diye bir ucube yok artık. CHP bile eski 4 eğilim’den oluşuyor, fena mı? Ben buna 5’inci eğilim diyorum.
***
Ne cevherler var.
Uzman geçinen arkadaş televizyonda diyor ki:
“3 Kasım’da pekalâ erken genel seçim yapabiliriz.”
İlahi dostum.
24 Haziran seçimi neydi, bilir misin? 3 Kasım’ın erkene alınışıydı... İyi uykular sana.