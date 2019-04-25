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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Nokta atış

25 Nisan 2019

Yumurta kapıya geldi...

Gelsin...

Kimse Türkiye’yi S-400 satın almak’tan vazgeçiremez ama Amerika, Rusya’yı bize S-400 satmak’tan vazgeçirebilir, dikkat.

***

Zannediyoruz ki F-35 projesinden Türkiye’yi dışlamanın bir hukuki bedeli vardır.

Vardır da Amerika için hukuk sadece filmlerde vardır.

***

Peki, dönelim içeriye.

Üç soru:

Selçuk Bayraktar’la niçin uğraşıyorlar? Çünkü terörün başına İHA’ları o bela etti...

.........

Süleyman Soylu’yu niçin sevmiyorlar? Çünkü terörle boğuşuyor.

.........

Hulusi Akar niçin hep hedef tahtası? E çünkü yurt savunmasında 1 numara. Hayır, daha da mühimi: 15 Temmuz gecesi, yere yatırılıp kafasına silah dayadıkları halde darbe bildirisi’ni imzalamadı.

***

“Kılıçdaroğlu bir daha şehit cenazesine gitmesin” diyeceğimize, “İnşallah bir daha şehit cenazesi gelmesin” diyelim.

***

Siyasete dönersek:

“Benzemez partilerin ittifakı” diye bir ucube yok artık. CHP bile eski 4 eğilim’den oluşuyor, fena mı? Ben buna 5’inci eğilim diyorum.

***

Ne cevherler var.

Uzman geçinen arkadaş televizyonda diyor ki:

“3 Kasım’da pekalâ erken genel seçim yapabiliriz.”

İlahi dostum.

24 Haziran seçimi neydi, bilir misin? 3 Kasım’ın erkene alınışıydı... İyi uykular sana.

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