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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Nokta atış

24 Ocak 2018

* Düşmanımı silahla donatan adam, dönüp bana diyor ki: Sakin ol.

Ya aptaldır ya kurnaz ya da utanmaz.

.........

* İçeride ise halkı sürekli sokağa çağıran adam, dönüp bana diyor ki: Tek yol barış.

Ya beni aptal zannediyor ya kendini çok akıllı ya da kalleşliği tavan yapmış durumda.

***

* Ne barışı bu?

Seninle ne zaman küstük ki barışalım? Ne zaman barıştık ki küselim? Kimsin ki? Sen kancık bile değilsin.

O kadar alçaksın ki, ineceğin bir yer yok daha... Bundan sonra her saniye artık yükseleceksin. Müjdemi isterim.

***

* Kürtler, mert ve dürüst insanlardır. Senin gibi bir temsilci’yi kabul etmiyorlar, hala anlamıyor musun? Hiçbir çağrına kulak vermiyorlar. Zaten en iyi onlar biliyorlar ki, senin silahlı militanlarının içinde Kürt de yok. Her milletten maceracı gruplar var ama Kürt yok... Varsa da kandırılmış bir avuç gariban... Onlar da gerçeği görüp, çoktan evlerine dönmeye başladılar.

***

* Şu dakikaya kadar iki şehidimiz var.

Hangi silahla vuruldular, bilir misiniz?

-Amerikan silahıyla.

Buna “dost ateşi” mi diyorlar? Halt etmişler.

O dost, bize artık okyanuslar kadar uzak.

 

Not:

3 milyon küsur mültecinin içinde, binlerce de Suriyeli Kürt var.

Dileyen Avrupalı gelsin, bir yoklama yapsın, gözüyle görsün.

“Türkler Kürtleri bombalıyor mu, yoksa kucaklıyor mu?

Kapımız açık.

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