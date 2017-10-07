Nokta atış

Erdoğan-Gökçek görüşmesi çok uzayınca, muzip bir arkadaşım telefon etti ve dedi ki:

- Galiba Gökçek, Erdoğan’ı istifaya ikna etmeye çalışıyor.

İsterseniz bir daha okuyun.

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Tam buna gülerken, bir başka muzip arkadaşımdan daha mesaj geldi:

- Erdoğan’ın derdi Cumhurbaşkanlığı falan değil... Basamak olarak kullanıyor. Asıl hedefi, Fenerbahçe’ye Başkan olmak.

Ah bu Fenerbahçe Cumhuriyeti.

Birikmiş Notlar

Şaka bir yana...

Yenilenme hareketiyle gidilecek ilk seçimde, bakalım, AK Parti mi fazla oy alacak, yoksa Erdoğan mı?

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AK Parti’nin MHP’ye ihtiyacı var da MHP’nin AK Parti’ye ihtiyacı yok mu?

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Akşener’in partisi sırf Erdoğan karşıtlığı üzerine mi bina edilecek, yoksa eski ANAP ve DYP oyları üzerine mi?

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Allahaşkına...

MHP örgütünden istifalar mı yalan, yoksa kurulmamış bir parti’ye katılımlar mı?

Cavit Çağlar

Rusya -Türkiye yakınlaşmasında büyük rol üstlenen Cavit Çağlar’a Rusya Devleti, ödül veriyor. 3 Kasım’da Moskova’da Çağlar onuruna düzenlenecek bir devlet töreni var.

Önceki gün Sedat Aloğlu’nun organize ettiği küçük bir yemekte, eski dostlarından bir grup, Çağlar için bir araya geldik. Böyle konularda hassasiyetini ve nezaketini bildiğimiz Sedat Aloğlu ile birlikte, Çağlar’ı önce biz kutlayıp öyle yolcu ettik... Teşekkürlerimizle.