Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Rauf TAMER>Nokta atış
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Nokta atış

7 Ekim 2017

Erdoğan-Gökçek görüşmesi çok uzayınca, muzip bir arkadaşım telefon etti ve dedi ki:

-Galiba Gökçek, Erdoğan’ı istifaya ikna etmeye çalışıyor.

İsterseniz bir daha okuyun.

***

Tam buna gülerken, bir başka muzip arkadaşımdan daha mesaj geldi:

-Erdoğan’ın derdi Cumhurbaşkanlığı falan değil...Basamak olarak kullanıyor. Asıl hedefi, Fenerbahçe’ye Başkan olmak.

Ah bu Fenerbahçe Cumhuriyeti.

 

Birikmiş Notlar

Şaka bir yana...

Yenilenme hareketiyle gidilecek ilk seçimde, bakalım, AK Parti mi fazla oy alacak, yoksa Erdoğan mı?

***

AK Parti’nin MHP’ye ihtiyacı var da MHP’nin AK Parti’ye ihtiyacı yok mu?

***

Akşener’in partisi sırf Erdoğan karşıtlığı üzerine mi bina edilecek, yoksa eski ANAP ve DYP oyları üzerine mi?

***

Allahaşkına...

MHP örgütünden istifalar mı yalan, yoksa kurulmamış bir parti’ye katılımlar mı?

 

CavitÇağlar

Rusya -Türkiye yakınlaşmasında büyük rol üstlenen Cavit Çağlar’a Rusya Devleti, ödül veriyor. 3 Kasım’da Moskova’da Çağlar onuruna düzenlenecek bir devlet töreni var.

Önceki gün SedatAloğlu’nun organize ettiği küçük bir yemekte, eski dostlarından bir grup, Çağlar için bir araya geldik. Böyle konularda hassasiyetini ve nezaketini bildiğimiz Sedat Aloğlu ile birlikte, Çağlar’ı önce biz kutlayıp öyle yolcu ettik... Teşekkürlerimizle.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri