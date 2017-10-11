Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Neye kızdılar?
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Neye kızdılar?

11 Ekim 2017

İdlib Operasyonu’na mı kızdılar?

Fırat Kalkanı’na mı?

İran ve Rusya ile kurduğumuz koalisyona mı?

S-400’lere mi?

Hangi birini saysam?

-Kabahatlarımız epey birikmiş.

Belki de 1 Mart Tezkeresi’nin acısını çıkarıyor ABD.

Yoksa bu vize krizi nereden ve nasıl buldu bizi?

***

Adamlar haklı.

Türkiye’nin ne işi var Suriye’de, Irak’ta?.. Hatta Türkiye’nin Türkiye’de ne işi var? Kendi ulusal güvenliğini korumak Mehmetçiğe mi kalmış?

-Bu Türkler de çok oluyor.

***

Öyleyse?

Vize’yi kaldırıp, yerine ambargo.

- Küçük bir ceza.

Türk öğrenciler, ABD’ye gidemesin gelemesin.

Hastalar, ABD’deki tedavilerini tamamlayamasın.

Turistleri boşver, onlar zaten seyahat özgürlüğünü ne yapacak? İş Adamları iş tutmasın... Hele diplomatlar, zırt pırt gelip ayak altında dolaşmasın. Türk sporcular, sanatçılar ne yapacak ABD’de? Dooğru Arabistan’a, yallah.

***

Ama ille de ABD’ye uçmak isteyen varsa, vizeyi gitsin Avrupa ülkelerindeki ABD konsolosluklarından alsın. Biraz zahmetli olacaksa da

bu kadarcık bir maceraya Türkler katlanıversin.

Ne de olsa insan hakları devrede...

Ve ABD şampiyon.

***

Peki ama, bu ABD, niye kızdı? Ne var?

İki tane konsolosluk çalışanı gözaltına alındı diye mi?

-Bu olabilir işte.

Olabilir değil, yüzde yüz öyle.

Çünkü o adamlar sorgulamada ya öterse?

Bütün mesele bu.

Daha ne olsun?

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri