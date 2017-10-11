Neye kızdılar?

Fırat Kalkanı’na mı?

İran ve Rusya ile kurduğumuz koalisyona mı?

S-400’lere mi?

Hangi birini saysam?

- Kabahatlarımız epey birikmiş.

Belki de 1 Mart Tezkeresi’nin acısını çıkarıyor ABD.

Yoksa bu vize krizi nereden ve nasıl buldu bizi?

***

Adamlar haklı.

Türkiye’nin ne işi var Suriye’de, Irak’ta?.. Hatta Türkiye’nin Türkiye’de ne işi var? Kendi ulusal güvenliğini korumak Mehmetçiğe mi kalmış?

- Bu Türkler de çok oluyor.

***

Öyleyse?

Vize’yi kaldırıp, yerine ambargo.

- Küçük bir ceza.

Türk öğrenciler, ABD’ye gidemesin gelemesin.

Hastalar, ABD’deki tedavilerini tamamlayamasın.

Turistleri boşver, onlar zaten seyahat özgürlüğünü ne yapacak? İş Adamları iş tutmasın... Hele diplomatlar, zırt pırt gelip ayak altında dolaşmasın. Türk sporcular, sanatçılar ne yapacak ABD’de? Dooğru Arabistan’a, yallah.

***

Ama ille de ABD’ye uçmak isteyen varsa, vizeyi gitsin Avrupa ülkelerindeki ABD konsolosluklarından alsın. Biraz zahmetli olacaksa da

bu kadarcık bir maceraya Türkler katlanıversin.

Ne de olsa insan hakları devrede...

Ve ABD şampiyon.

***

Peki ama, bu ABD, niye kızdı? Ne var?

İki tane konsolosluk çalışanı gözaltına alındı diye mi?

- Bu olabilir işte.

Olabilir değil, yüzde yüz öyle.

Çünkü o adamlar sorgulamada ya öterse?

Bütün mesele bu.

Daha ne olsun?