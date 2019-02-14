PKK’yla ilişkisini HDP asla gizlemiyor. Hatta bununla övünüyor.
Fakat o ilişkiyi “örtbas” etmek, başkalarına düşüyor. Niye?
En büyük argümanları da şu:
- 6 milyon HDP seçmeni terörist midir?
Hayır, değildir.
25 milyon AK Parti seçmeni nasıl ki göbeğini kaşıyan adam değilse, 6 milyon HDP seçmeni de tabii ki terör meraklısı değildir.
***
Bir de tersten okuyalım:
Bu ülkede Atatürkçüler, sanki 15 milyon CHP seçmeninden mi ibarettir?
Hepsi bu mudur?
Yapmayın.
Ulu önderi bu kadar dar bir hücreye kilitlemeyin.
Kilitlerseniz ne olur?
Olacağını söyleyeyim.
Seçimi CHP kazanırsa, Kılıçdaroğlu kazanmış olur. Ama kaybederse hep Atatürk kaybetmiş olur.
Nasıl?
Hoşunuza gitti mi?
Mümkün mü?
***
Yazının başına dönersek...
HDP salt bir Kürt Partisi de değildir. Bu ülkedeki Kürt nüfusun seçmen potansiyeli de 6 milyondan ibaret değildir. Öbürleri nerededir? Kaldı ki o 6 milyon HDP seçmeninin içinde Kürt oylarından başka oylar da bulunuyor.
***
Sosyolik bir analize kalkarsak uzun sürer. Sütunlara sığmaz.
Bugünlük şunu söylemekle yetinelim: HDP seçmenini tartışan yok. Onu
yadırgayan yok. Eleştiren yok. Küçümseyen yok. Yok yok yok... Bilakis, siyasi tercihlerine saygı var.
Ama “6 milyon HDP seçmeni terörist midir” diye sürekli sorup aynı yeri sürekli kaşıyan kafa var ya...
Hadi neyse neyse... Vazgeçtim.
O anladı beni.
Nesi gizli?
PKK’yla ilişkisini HDP asla gizlemiyor. Hatta bununla övünüyor.
Fakat o ilişkiyi “örtbas” etmek, başkalarına düşüyor. Niye?
En büyük argümanları da şu:
- 6 milyon HDP seçmeni terörist midir?
Hayır, değildir.
25 milyon AK Parti seçmeni nasıl ki göbeğini kaşıyan adam değilse, 6 milyon HDP seçmeni de tabii ki terör meraklısı değildir.
***
Bir de tersten okuyalım:
Bu ülkede Atatürkçüler, sanki 15 milyon CHP seçmeninden mi ibarettir?
Hepsi bu mudur?
Yapmayın.
Ulu önderi bu kadar dar bir hücreye kilitlemeyin.
Kilitlerseniz ne olur?
Olacağını söyleyeyim.
Seçimi CHP kazanırsa, Kılıçdaroğlu kazanmış olur. Ama kaybederse hep Atatürk kaybetmiş olur.
Nasıl?
Hoşunuza gitti mi?
Mümkün mü?
***
Yazının başına dönersek...
HDP salt bir Kürt Partisi de değildir. Bu ülkedeki Kürt nüfusun seçmen potansiyeli de 6 milyondan ibaret değildir. Öbürleri nerededir? Kaldı ki o 6 milyon HDP seçmeninin içinde Kürt oylarından başka oylar da bulunuyor.
***
Sosyolik bir analize kalkarsak uzun sürer. Sütunlara sığmaz.
Bugünlük şunu söylemekle yetinelim: HDP seçmenini tartışan yok. Onu
yadırgayan yok. Eleştiren yok. Küçümseyen yok. Yok yok yok... Bilakis, siyasi tercihlerine saygı var.
Ama “6 milyon HDP seçmeni terörist midir” diye sürekli sorup aynı yeri sürekli kaşıyan kafa var ya...
Hadi neyse neyse... Vazgeçtim.
O anladı beni.